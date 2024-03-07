В России прогнозируют великую войну с Европой

Война России против Украины может перерасти в крупномасштабную войну в Европе.

В Генштабе РФ заговорили о войне с Европой. Фото из открытых источников

По словам начальника академии Генштаба РФ генерал-полковника Владимира Зарудницкого, не исключена возможность эскалации войны против Украины в войну с Европой.

Он заявил, что "существенно растет вероятность целенаправленного втягивания нашего государства в новые военные конфликты".

По его словам, причиной войны в Европе может стать то, что США и их союзники "всеми способами пытаются сохранить гегемонию и поставили себе задачу нанести России стратегическое поражение".

Также Запад якобы добивается смены власти в Кремле, чтобы ограничить суверенитет РФ и разрушить ее территориальную целостность, заявил генерал-полковник. Поэтому, отметил он, даже "с окончанием войны в Украине кризисная конфронтация России и Запада не завершится".

"Запущенный процесс трансформации существующего мироустройства связан с ростом противоречий, разрешение которых фактически всегда приводит к применению военной силы", — заявил Владимир Зарудницкий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что своим заявлением о возможности отправки в Украину иностранных военнослужащих президент Франции Эммануэль Макрон показал отсутствие единства в Европе, считает военный эксперт Николай Белесков. По словам эксперта, президент Франции — человек крайностей, долго выступавший за переговоры с РФ, а теперь поддерживающий самые радикальные решения.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российский актер, известный адепт диктатора Владимира Путина и сторонник вторжения РФ в Украину Иван Охлобыстин неожиданно заявил, что в результате российской агрессии захваченные территории Донецкой области превратились в настоящую свалку. По словам Ивана Охлобыстина, российские власти отправляют на Донбасс актеров, политиков, комиков и блоггеров, чтобы они искупили вину перед Кремлем.

