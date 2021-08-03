В салоне были дети: в Турции произошло смертельное ДТП с автобусом, который перевозил российских туристов

В Турции разбился автобус с туристами. Об этом сообщает издание СNNTurk.

ДТП с российскими туристами в Турции. Фото: cnnturk.com

Как стало известно, ДТП произошло на трассе D-400. Автобус с российскими туристами направлялся в аэропорт Антальи. Сообщается, что водитель транспортного средства не справился с управлением и врезался в заграждение. После этого транспортное средство перевернулось и вылетело на полосу встречного движения.

В результате происшествия погибли четыре человека и еще 16 получили травмы разной степени тяжести. По предварительной информации, пятеро человек находятся в тяжелом состоянии, в том числе и водитель автобуса.

На место происшествия прибыли работники скорой помощи и правоохранители. Потерпевшие были госпитализированы.

На момент аварии в салоне транспортного средства находилось 22 туристов из России, из них девятеро детей.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Конго пассажирский автобус совершил столкновение с автоцистерной. Сообщается, что вскоре после аварии раздался мощный взрыв, а затем произошло возгорание. В огне погибло несколько десятков человек. На место инцидента поспешили медики и сотрудники спасательной службы.

Также сайт "Комментарии" информировал о том, что в Индии грузовик врезался в автобус, который стоял на обочине. В этот момент некоторые пассажиры покидали салон транспортного средства. В результате происшествия пострадали 18 человек и еще по меньшей мере 26 получили травмы различной степени тяжести. Потерпевших доставили в больницы медики, которые прибыли на место события. Полицией устанавливаются все обстоятельства ДТП. Подробнее читайте в нашей статье.





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