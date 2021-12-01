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В Сети появилось видео падения британского истребителя F-35 (ВИДЕО)

F-35 не смог взлететь с палубы авианосца HMS Queen Elizabeth

сегодня, 14:33
Автор:

Денис Подставной
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Крушение военного самолета Великобритании попало на видео. Об этом сообщает издание "Корреспондент". 

В Сети появилось видео падения британского истребителя F-35 (ВИДЕО)

F-35. Фото: Pixabay

В середине ноября Истребитель F-35 Королевских военно-воздушные сил Великобритании потерпел крушение в водах Средиземного моря. Инцидент произошел во время взлета с палубы авианосца HMS Queen Elizabeth. 

Летательный аппарат рухнул в воду, а его пилоту удалось катапультироваться. Позже стало известно, что его доставили на борт судна и его жизни ничего не угрожает. 

На кадрах опубликованного видео можно увидеть, как истребитель приближается к краю взлетно-посадочной полосы авианосца, однако в какой-то момент, вместо набора скорости происходит замедление. Пилот сориентировался и покинул самолет. 

Через несколько секунд после аварии можно увидеть плывущий в мире парашют пилота. 

Как указывается в материале, для Великобритании потеря истребителя пятого поколения F-35 является первой. 

Для справки: стоимость одного такого самолета составляет примерно 92 миллиона фунтов стерлингов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Италии прогремели взрывы на нефтеперерабатывающем заводе. Согласно данным средств массовой информации, всего на территории предприятия произошло три громких хлопка. Густые чёрные клубы дыма можно было видеть даже с соседних городов. 

Также сайт "Комментарии" информировал о том, что в Соединённых Штатах Америки подросток расстрелял учеников школы из пистолета. Жертвами преступления стали три человека и еще несколько граждан получили ранения различной степени тяжести. На данный момент полицейским уже удалось задержать стрелка. 


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Источник: https://korrespondent.net/world/4422392-padenye-brytanskoho-ystrebytelia-F-35-poiavylos-vydeo
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