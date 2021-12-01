В Сети появилось видео падения британского истребителя F-35 (ВИДЕО)

Крушение военного самолета Великобритании попало на видео. Об этом сообщает издание "Корреспондент".

F-35. Фото: Pixabay

В середине ноября Истребитель F-35 Королевских военно-воздушные сил Великобритании потерпел крушение в водах Средиземного моря. Инцидент произошел во время взлета с палубы авианосца HMS Queen Elizabeth.

Летательный аппарат рухнул в воду, а его пилоту удалось катапультироваться. Позже стало известно, что его доставили на борт судна и его жизни ничего не угрожает.

На кадрах опубликованного видео можно увидеть, как истребитель приближается к краю взлетно-посадочной полосы авианосца, однако в какой-то момент, вместо набора скорости происходит замедление. Пилот сориентировался и покинул самолет.

Через несколько секунд после аварии можно увидеть плывущий в мире парашют пилота.

Как указывается в материале, для Великобритании потеря истребителя пятого поколения F-35 является первой.

Для справки: стоимость одного такого самолета составляет примерно 92 миллиона фунтов стерлингов.

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