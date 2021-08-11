В Шотландии продается замок за 1 фунт: в чем хитрость

Викторианский особняк, расположенный на острове Рам (Шотландия) ищет своего нового владельца. Приобрести недвижимость можно за 1 фунт стерлингов (37 гривен), но к покупателю будет важное условие.

В Шотландии продается замок за 1 фунт / Фото: The Times

Замок Кинлох был построен в 1897 году, и был любимой недвижимостью принца Чарльза, который планировал провести там реставрацию, но так и не успел это реализовать. Теперь особняком занялась организация NatureScot, которой он принадлежит. Ее представители ищут нового владельца и готовы продать старинный замок за 1 фунт стерлингов, однако есть нюанс — на ремонт будущему хозяину имения придется потратить около 20 млн фунтов стерлингов. При чем, купить недвижимость может как частное лицо, так и частная компания или благотворительный фонд.

Приблизительная стоимость работ — 23,6 миллиона евро. Кроме реставрации замка нужно также отреставрировать "оркестрионы" — редкое музыкальное устройство, которое имитирует игру симфонического оркестра.

NatureScot надеется, что новый владелец Кинлоха будет популяризировать не только замок, но и остров Рам, сделав его популярной локацией для путешественников.

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