В России разбился фронтовой бомбардировщик СУ-24: подробности

В России потерпел крушение военный самолет. Об этом сообщает издание BBC.

В России разбился бомбардировщик СУ-24. Фото: Аргументы и Факты.

Как стало известно, инцидент произошел сегодня, 27 августа в Пермском крае России. Сообщается, что тактически фронтовой бомбардировщик СУ-24 ВКС РФ разбился в 95 километрах от города Пермь при перелете на авиаремонтное предприятие. Там он должен был пройти плановый ремонт.

На борту летательного аппарата находилось двое пилотов. Они успели катапультироваться. Для эвакуации летчиков на место аварии был направлен вертолет поисково-спасательной службы.

По заявлениям военных, на земле разрушений нет, самолет упал в лесистой местности. На данный момент устанавливается причина авиакатастрофы.

За этот месяц это уже четвертое военное воздушное судно России, которое потерпело крушение.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в США на борту самолета у пассажира загорелся смартфон. Экипаж летательного аппарата смог быстро среагировать в данной ситуации и использовал огнетушители, а также специальные герметичные пакеты для аккумуляторов. Они сделаны из огнестойкого материала, который может выдерживать температуры до 1760 градусов по Цельсию. Борт совершил вынужденную посадку. Сообщается, о пострадавших. Подробно об этом читайте в нашем материале.

военно-транспортного самолета разбился в лесополосе неподалёку от аэродрома Кубинка. В Сети появилось видео, на котором видно, как борт загорелся, а затем рухнул на землю. По предварительным данным произошло возгорание одного из двигателей летательного аппарата. Подробнее об этом читайте в нашей статье

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