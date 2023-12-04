В случае победы Трампа в Европе может образоваться новая страна

Президент Республики Сербской Милорад Додик сообщил о готовности объявить независимость региона от Боснии и Герцоговины, если президентом США станет Дональд Трамп. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на слова Додика для издания TV Prva.



Милорад Додик и Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Милорад Додик заявил, что в перспективе не видит Республику Сербскую в составе Боснии и Герцоговины и готов понести ответственность за провозглашение независимости.

"Когда Дональд Трамп победил в США, я намеревался провозгласить независимость Республики Сербской, а затем некоторые люди вокруг меня испугались, и я этого не сделал", – отметил Додик.

Однако с возможным возвращением Дональда Трампа в Белый Дом президент Республики Сербской отметил готовность отделиться от БиГ.

"Должен сказать, что сегодня я сожалею, что этого не сделал. Но если бы Трамп снова победил, я не думаю, что колебался бы", — сообщил Милорад Додик.

Также Додик отреагировал на санкции США, введенные против него за призывы к отделению от Боснии и Герцоговины. По словам Додика, он не готов идти на национальные жертвы Республики Сербской ради собственных удобств. Кроме того, политик подчеркнул, что он избранный народом, поэтому имеет право вести политику в этом направлении.

Напомним, что Республика Сербская – это государственное образование на территории Боснии и Герцоговины, которое на 88% состоит из сербов. Доля боснийцев в регионе составляет – 8%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп готов обвинить Путина во избежание тюрьмы.

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