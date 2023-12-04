В случае победы Трампа в Европе может образоваться новая страна

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Slava Kot
Президент Республики Сербской Милорад Додик сообщил о готовности объявить независимость региона от Боснии и Герцоговины, если президентом США станет Дональд Трамп. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на слова Додика для издания TV Prva.
Милорад Додик и Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Милорад Додик заявил, что в перспективе не видит Республику Сербскую в составе Боснии и Герцоговины и готов понести ответственность за провозглашение независимости.
Однако с возможным возвращением Дональда Трампа в Белый Дом президент Республики Сербской отметил готовность отделиться от БиГ.
Также Додик отреагировал на санкции США, введенные против него за призывы к отделению от Боснии и Герцоговины. По словам Додика, он не готов идти на национальные жертвы Республики Сербской ради собственных удобств. Кроме того, политик подчеркнул, что он избранный народом, поэтому имеет право вести политику в этом направлении.
Напомним, что Республика Сербская – это государственное образование на территории Боснии и Герцоговины, которое на 88% состоит из сербов. Доля боснийцев в регионе составляет – 8%.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп готов обвинить Путина во избежание тюрьмы.
Также "Комментарии" писали о человеке, который представляет наибольшую опасность для мира в 2024 году.
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