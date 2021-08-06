В Турции автобус с полусотней пассажиров попал в смертельное ДТП (ФОТО)

В Турции произошло серьезное ДТП с участием автобуса. Об этом сообщает издание Haberler.

Смертельное ДТП в Турции. Фото: Haberler. com

Как стало известно инцидент произошел неподалёку от населённого пункта под названием Сома, что находится на западе страны. Сообщается, что рейсовый автобус ехал из Стамбула в Измир и врезался в прицеп грузового автомобиля.

В результате происшествия погибло десять человек и еще около 30 получили ранения различной степени тяжести. На место инцидента прибыли медики, которые госпитализировали потерпевших.

От полученных травм шестеро из погибших скончались на месте происшествия, а еще трое в стенах медицинского учреждения города Сома. Всего в транспортном средстве на момент ДТП находилось 50 человек (из них 47 пассажиров, два водителя и стюард) На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства события.

В Сети появились фотографии с места события.





Фото: Haberler. com



Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что путешественник в Турции случайно снял на камеру смерть своей свекрови. Сообщается, что это произошло тогда, когда семья прогуливалась в живописном месте неподалёку от населённого пункта Тепеков, который находится в провинции Артвин. Во время того, как мужчина снимал красивые виды, камера записала, как его родственница упала со скалы. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Польше произошло лобовое столкновение трамваем. Инцидент произошел в городе Познань. На кольцевой развязке столкнулись два трамвая. Сообщается, что в результате происшествия пострадали около трех десятков человек. Некоторые из них получили тяжелые ранения и были доставлены в медицинские учреждения прибывшими на место события медиками. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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