В Турции мужчина случайно снял на видео, как его свекровь упала со скалы (ВИДЕО 18+)

Путешественник нечаянно заснял момент, когда его свекровь упала со скалы высотой 230 футов (чуть более 70 метров) и умерла на глазах у ее напуганной семьи в Турции. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В Турции туристка сорвалась со скалы. Фото: AP Photo / Emrah Gurel

Инцидент произошел неподалёку от турецкого населённого пункта Тепеков, что в провинции Артвин. Мужчина по имени Кадир Сахинер снимал живописные горные пейзажи во время прогулки со своей семьей в лесу и в это время случилась трагедия. В то время как камера повернулась, для того чтобы запечатлеть красивые виды, мужчина непреднамеренно снял на видео момент, когда его 71-летняя свекровь Пумпул Карадемир подошла к краю утеса, чтобы посмотреть вниз, а затем теряет равновесие и падает вниз.

На видеозаписи видно, как женщина спотыкается о камень, а после падает с края обрыва. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и парамедики, которые после часового поиска обнаружили бездыханное тело пожилой женщины.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Бангладеш удар молнии попал в группу людей, которые праздновали свадьбу. Сообщается, что они плыли на лодке по реке Падма. В результате происшествия погибло по меньшей мере 16 человек и еще несколько получили ранения. Власти не исключают того, что список жертв со временем может увеличиться. Прибывшие на место события медики госпитализировали потерпевших. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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