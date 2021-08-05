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Главная Новости Мир Европа В Турции мужчина случайно снял на видео, как его свекровь упала со скалы (ВИДЕО 18+)
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В Турции мужчина случайно снял на видео, как его свекровь упала со скалы (ВИДЕО 18+)

Женщина споткнулась о камень и упала со скалы в Турции

сегодня, 14:10
Автор:

Денис Подставной

Путешественник нечаянно заснял момент, когда его свекровь упала со скалы высотой 230  футов (чуть более 70 метров) и умерла на глазах у ее напуганной семьи в Турции. Об этом сообщает издание Daily Mail. 

В Турции мужчина случайно снял на видео, как его свекровь упала со скалы (ВИДЕО 18+)

В Турции туристка сорвалась со скалы. Фото: AP Photo / Emrah Gurel

Инцидент произошел неподалёку от турецкого населённого пункта Тепеков, что в провинции Артвин. Мужчина по имени Кадир Сахинер снимал живописные горные пейзажи во время прогулки со своей семьей в лесу и в это время случилась трагедия. В то время как камера повернулась, для того чтобы запечатлеть красивые виды, мужчина непреднамеренно снял на видео момент, когда его 71-летняя свекровь Пумпул Карадемир подошла к краю утеса, чтобы посмотреть вниз, а затем теряет равновесие и падает вниз. 

На видеозаписи видно, как женщина спотыкается о камень, а после падает с края обрыва. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и парамедики, которые после часового поиска обнаружили бездыханное тело пожилой женщины.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Бангладеш удар молнии попал в группу людей, которые праздновали свадьбу. Сообщается, что они плыли на лодке по реке Падма. В результате происшествия погибло по меньшей мере 16 человек и еще несколько получили ранения. Власти не исключают того, что список жертв со временем может увеличиться. Прибывшие на место события медики госпитализировали потерпевших. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Мексике крокодил на пал на туристку. Сообщается, что в один из дней своего отдыха две девушки пошли ночью на пляж. В момент, когда они подходили к воде хищник напал на одну из них. Он вцепился ей в ногу и начал тащить в воду. Крики пострадавшей услышали мимо проходящие люди и бросились ей на помощь. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-9859727/Hiker-films-moment-mother-law-tumbles-230ft-cliff-horrified-family-Turkey.html
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comments

Обусуждения

yur

сегодня, 13:21

Если у мужчины была свекровь, то в Турции разрешены однополые браки???

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