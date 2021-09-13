В Турции автобус с украинскими туристами попал в ДТП: есть погибшие (ФОТО)

В Турции перевернулся автобус с пассажирами. Об этом сообщает издание УНИАН.

ДТП в Турции. dha.com.tr.

Как стало известно, инцидент произошел сегодня утром, 13 сентября на автодороге Мугла — Денизли. Согласно данным местных средств массовой информации, в салоне автобуса находились граждане Украины. Они направлялись из Бодрума в Денизли.

По предварительной информации, происшествие случилось, когда транспортное средство выехало на полосу встречного движения. Автобус столкнулся со студенческим шаттлом, а затем перевернулся.

В результате инцидента погиб по меньшей мере один человек (водитель автобуса) и еще десятки человек получили ранения различной степени тяжести. Потерпевшие были доставлены в больницу медиками, которые прибыли на место событий.

Кроме граждан Украины в салоне транспортного средства находились россияне (всего 41 турист).





Фото: dha.com.tr.

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