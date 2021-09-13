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Главная Новости Мир Европа В Турции автобус с украинскими туристами попал в ДТП: есть погибшие (ФОТО)
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В Турции автобус с украинскими туристами попал в ДТП: есть погибшие (ФОТО)

Автобус, в котором находился 41 турист, попал в ДТП

сегодня, 12:23
Автор:

Денис Подставной

В Турции перевернулся автобус с пассажирами. Об этом сообщает издание УНИАН.

В Турции автобус с украинскими туристами попал в ДТП: есть погибшие (ФОТО)

ДТП в Турции. dha.com.tr.

Как стало известно, инцидент произошел сегодня утром, 13 сентября на автодороге Мугла — Денизли. Согласно данным местных средств массовой информации, в салоне автобуса находились граждане Украины. Они направлялись из Бодрума в Денизли.

По предварительной информации, происшествие случилось, когда транспортное средство выехало на полосу встречного движения. Автобус столкнулся со студенческим шаттлом, а затем перевернулся. 

В результате инцидента погиб по меньшей мере один человек (водитель автобуса) и еще десятки человек получили ранения различной степени тяжести. Потерпевшие были доставлены в больницу медиками, которые прибыли на место событий. 

Кроме граждан Украины в салоне транспортного средства находились россияне (всего 41 турист). 

В Турции автобус с украинскими туристами попал в ДТП: есть погибшие (ФОТО) - фото 2

Фото: dha.com.tr.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что во Франции разбился вертолёт спасателей. Они отправились на помощь велосипедисту, который травмировался в горах. Очевидцы рассказали, что винтокрылая машина сделала несколько кругов над местом посадки, а затем внезапно начала терять высоту. После падения раздалось несколько взрывов. В результате происшествия погиб по меньшей мере один человек. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в американском штате Джорджия раздался взрыв в многоквартирном доме. От врыва обрушилась часть здания. Под завалами оказались люди. Прибывшие на место событий спасатели зафиксировали запах газа и провели эвакуацию жильцов, которые остались в уцелевшей стороне дома. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.unian.net/world/v-turcii-perevernulsya-avtobus-s-ukrainskimi-turistami-foto-novosti-mira-11542654.html
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