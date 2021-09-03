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Главная Новости Мир Южная Америка В Мексике автобус столкнулся с фурой: 16 погибших и десятки раненых (ФОТО)
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В Мексике автобус столкнулся с фурой: 16 погибших и десятки раненых (ФОТО)

В Мексике автобус врезался в грузовик

сегодня, 12:45
Автор:

Денис Подставной

В Мексике произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает издание Корреспондент. 

В Мексике автобус столкнулся с фурой: 16 погибших и десятки раненых (ФОТО)

Смертельное ДТП в Мексике. Фото: Twitter.

Трагедия произошла в штате Сонора, что на севере страны, вчера, 2 сентября. Как стало известно, на автодороге Сонойта — Сан-Луис-Рио-Колорадо автобус столкнулся с грузовым автомобилем. 

В результате происшествия погибли 16 человек и еще более двух десятков получили ранения различной степени тяжести. Прибывшие на место инцидента медики госпитализировали раненых. Шестеро из потерпевших находятся в критическом состоянии. Продолжается спасательная операция. 

По информации местных средств массовой информации, водитель автобуса совершил столкновение со стоящим на дороге грузовиком, а после этого в них врезалась еще одна фура. 

На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия. 

В Мексике автобус столкнулся с фурой: 16 погибших и десятки раненых (ФОТО) - фото 2

Фото: Twitter.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Новой Зеландии мужчина резал посетителей супермаркета. Вооруженный мужчина нанёс ножевые ранения шести посетителям магазина. Трое из пострадавших были госпитализированы в критическом состоянии. Прибывшие на место события стражи порядка застрелили подозреваемого. По словам Премьер-министра Новой Зеландии, злоумышленник являлся сторонником ИГИЛ. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в США количество жертв урагана "Ида" резко выросло. Это произошло после того, как власти штата Нью-Джерси объявили о том, что там погибли, как минимум 23 человека. По словам местного губернатора, большинство из погибших были обнаружены в своих транспортных средствах, затопленных водой. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://korrespondent.net/world/4393575-v-meksyke-stolknulys-avtobus-y-fura-16-pohybshykh
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