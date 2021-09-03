В Мексике автобус столкнулся с фурой: 16 погибших и десятки раненых (ФОТО)

В Мексике произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает издание Корреспондент.

Смертельное ДТП в Мексике. Фото: Twitter.

Трагедия произошла в штате Сонора, что на севере страны, вчера, 2 сентября. Как стало известно, на автодороге Сонойта — Сан-Луис-Рио-Колорадо автобус столкнулся с грузовым автомобилем.

В результате происшествия погибли 16 человек и еще более двух десятков получили ранения различной степени тяжести. Прибывшие на место инцидента медики госпитализировали раненых. Шестеро из потерпевших находятся в критическом состоянии. Продолжается спасательная операция.

По информации местных средств массовой информации, водитель автобуса совершил столкновение со стоящим на дороге грузовиком, а после этого в них врезалась еще одна фура.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Фото: Twitter.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Новой Зеландии мужчина резал посетителей супермаркета. Вооруженный мужчина нанёс ножевые ранения шести посетителям магазина. Трое из пострадавших были госпитализированы в критическом состоянии. Прибывшие на место события стражи порядка застрелили подозреваемого. По словам Премьер-министра Новой Зеландии, злоумышленник являлся сторонником ИГИЛ. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в США количество жертв урагана "Ида" резко выросло. Это произошло после того, как власти штата Нью-Джерси объявили о том, что там погибли, как минимум 23 человека. По словам местного губернатора, большинство из погибших были обнаружены в своих транспортных средствах, затопленных водой. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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