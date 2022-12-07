logo

BTC/USD

16828.27

ETH/USD

1234.34

LTC/USD

76.84

USD/UAH

39.75

EUR/UAH

41.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа В Венгрии хаос из-за проблем с топливом. Что происходит
commentss НОВОСТИ Все новости

В Венгрии хаос из-за проблем с топливом. Что происходит

Ситуация с горючим в Венгрии напоминает ситуацию с туалетной бумагой в начале пандемии коронавируса.

сегодня, 16:50 comments1942
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Перед заправками в Венгрии выстраиваются водители в большие очереди, топливо наливают по несколько литров, а на других станциях оно может вообще отсутствовать. Такая ситуация может стать сильным ударом по Виктору Орбану, постоянно критикующему Европу и просящему снять санкции с России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bloomberg.

В Венгрии хаос из-за проблем с топливом. Что происходит

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

6 декабря, около 23:00 правительство Венгрии решило снять лимит цен на топливо, установленный правительством Виктора Орбана на уровне 480 форинтов за литр, это примерно 45 грн. Bloomberg утверждает, что в некоторых заправках в Венгрии цены поднялись на 46%. Такие действия стали шоком для венгров, пытавшихся заправить свои автомобили по старым ценам.

"Сначала я попробовал станцию MOL. Очередь около 10 машин. Они поставили передо мной табличку о том, что у них закончилось горючее. Потом я поехал на другую заправку, подобная очередь. Там был лимит 10 л, а по словам кассира, бензин был на финиши (800 л). Я заправлялся на другой станции MOL, где тоже была очередь, но горючее еще было", – сообщает житель Венгрии Петр Бединский в интервью Business Insider.

Такое решение венгерского правительства состоялось всего через день после заявления главы центрального банка Венгрии Дьордя Матольчи, который заявил, что Венгрия находится на пороге экономического кризиса.

"Правительство содержало ограничение цен столько, сколько могло", — сказал руководитель аппарата премьер-министра Гергелий Гуляс.

Напомним, что Орбан накануне выборов в апреле зафиксировал максимальную цену на топливо в Венгрии, что позволило ему получить поддержку населения и стать премьер-министром Венгрии в пятый раз.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлении Центрального банка Венгрии, который раскритиковал Виктора Орбана из-за его политики.

Также "Комментарии" писали о противоречивых заявлениях венгерского политика, который заявил, что ограничение цен на российскую нефть вредно для его страны.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-12-07/hungary-braces-for-inflation-shock-after-fuel-shortage-upends-orban-s-price-cap
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!