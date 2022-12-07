В Венгрии хаос из-за проблем с топливом. Что происходит

Перед заправками в Венгрии выстраиваются водители в большие очереди, топливо наливают по несколько литров, а на других станциях оно может вообще отсутствовать. Такая ситуация может стать сильным ударом по Виктору Орбану, постоянно критикующему Европу и просящему снять санкции с России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bloomberg.



Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

6 декабря, около 23:00 правительство Венгрии решило снять лимит цен на топливо, установленный правительством Виктора Орбана на уровне 480 форинтов за литр, это примерно 45 грн. Bloomberg утверждает, что в некоторых заправках в Венгрии цены поднялись на 46%. Такие действия стали шоком для венгров, пытавшихся заправить свои автомобили по старым ценам.

"Сначала я попробовал станцию MOL. Очередь около 10 машин. Они поставили передо мной табличку о том, что у них закончилось горючее. Потом я поехал на другую заправку, подобная очередь. Там был лимит 10 л, а по словам кассира, бензин был на финиши (800 л). Я заправлялся на другой станции MOL, где тоже была очередь, но горючее еще было", – сообщает житель Венгрии Петр Бединский в интервью Business Insider.

Такое решение венгерского правительства состоялось всего через день после заявления главы центрального банка Венгрии Дьордя Матольчи, который заявил, что Венгрия находится на пороге экономического кризиса.

"Правительство содержало ограничение цен столько, сколько могло", — сказал руководитель аппарата премьер-министра Гергелий Гуляс.

Напомним, что Орбан накануне выборов в апреле зафиксировал максимальную цену на топливо в Венгрии, что позволило ему получить поддержку населения и стать премьер-министром Венгрии в пятый раз.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлении Центрального банка Венгрии, который раскритиковал Виктора Орбана из-за его политики.

Также "Комментарии" писали о противоречивых заявлениях венгерского политика, который заявил, что ограничение цен на российскую нефть вредно для его страны.

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