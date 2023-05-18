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В Венгрии объяснили, почему блокируют помощь для Украины: ведет себя все более враждебно

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто объяснил, почему его страна против финансовой помощи Украине и блокирует решение о новом пакете санкций.

сегодня, 12:15
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Автор:

Slava Kot

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что Украина предпринимает враждебные и угрожающие действия в отношении его страны. Именно этим венгерский политик оправдывает блокировку финансовой помощи ЕС для Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Index.hu.

В Венгрии объяснили, почему блокируют помощь для Украины: ведет себя все более враждебно

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Фото из открытых источников

Во время посещения Вены глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал, почему его страна не поддерживает следующий пакет санкций против России и блокирует новую финансовую помощь от ЕС на 500 млн евро для Украины. Главная причина, по мнению венгерского чиновника, – это враждебное отношение Украины.


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"Пока от нас ждут нового экономического ущерба, Украина ведет себя все более враждебно по отношению к Венгрии", — заявил Петер Сийярто.

Сийярто объяснил, что под враждебным шагом он подразумевает то, что с нового учебного года в Закарпатье перестанут работать венгерские школы. Кроме того, венгерский политик упомянул и о включении OTP банка в список сторонников войны.

"Пока украинцы не заберут OTP из списка международных сторонников войны, Венгрия не сможет участвовать в решениях, связанных с Европейской мирной программой и санкциями", — сказал глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Шольц призывает ЕС отказаться от согласованного всеми странами решения во время голосования и предлагает их принимать квалифицированным большинством. Таким образом, Венгрия не сможет блокировать решений Евросоюза.

Также "Комментарии" писали о том, что Венгрия стянула войска к границе Украины перед вторжением России: каковы мотивы.







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Источник: https://index.hu/gazdasag/2023/05/17/szijjarto-peter-otp-ukrajna-ukrajnai-haboru-szankciok-bejelentes/
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