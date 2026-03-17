Главная Новости Мир Европа В Венгрии повесили плакаты с Зеленским со словами, что Ужгород – венгерский город (ФОТО)
В Венгрии повесили плакаты с Зеленским со словами, что Ужгород – венгерский город (ФОТО)

Перед выборами в Венгрии на улицах появились билборды с Зеленским и противоречивыми политическими лозунгами.

17 марта 2026, 14:37
Автор:
Slava Kot

В преддверии парламентских выборов в Венгрии, которые должны пройти 12 апреля, на улицах городов появились политические билборды с изображением президента Украины Владимира Зеленского и нескольких европейских политиков. Некоторые из этих плакатов имели противоречивые лозунги и намеки на территориальные вопросы.

Предвыборные плакаты в Венгрии. Фото из открытых источников

Фотографии билбордов опубликовал в соцсетях украинский политик Борислав Береза. На одном из плакатов, размещенном в Будапеште, рядом с изображением Зеленского содержится надпись на венгерском языке, в котором утверждается, что "Ужгород – это венгерский город", а "борщ – венгерское (мадярское) блюдо". Из-за фамилии лидера оппозиции Петера Мадяра это также намек, что он якобы спонсируется Украиной, как об этом неоднократно заявляли у Орбана.

На других биллбордах рядом с Зеленским изображены президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и лидер Европейской народной партии Манфред Вебер. Под их портретами размещен лозунг "Скажем Брюсселю: мы не платим!" Этот баннер призывает избирателей выступить против финансирования помощи Украине со стороны ЕС.

Еще один плакат содержит надпись "Вместе за войну" и изображение нескольких международных политиков.

"Избирательная кампания Орбана в Венгрии достигла невероятно абсурдного и безобразного вида. Он сражается не только за переизбрание и власть, но и за избегание ответственности за все содеянное. Потому что оппозиция жаждет этого. Вот поэтому такой трэш на улицах и в информационном пространстве Венгрии", — отреагировал Береза.

Источник: https://www.facebook.com/share/16UaarN2x1/
