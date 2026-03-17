В Венгрии повесили плакаты с Зеленским со словами, что Ужгород – венгерский город (ФОТО)

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
В преддверии парламентских выборов в Венгрии, которые должны пройти 12 апреля, на улицах городов появились политические билборды с изображением президента Украины Владимира Зеленского и нескольких европейских политиков. Некоторые из этих плакатов имели противоречивые лозунги и намеки на территориальные вопросы.
Предвыборные плакаты в Венгрии. Фото из открытых источников
Фотографии билбордов опубликовал в соцсетях украинский политик Борислав Береза. На одном из плакатов, размещенном в Будапеште, рядом с изображением Зеленского содержится надпись на венгерском языке, в котором утверждается, что "Ужгород – это венгерский город", а "борщ – венгерское (мадярское) блюдо". Из-за фамилии лидера оппозиции Петера Мадяра это также намек, что он якобы спонсируется Украиной, как об этом неоднократно заявляли у Орбана.
На других биллбордах рядом с Зеленским изображены президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и лидер Европейской народной партии Манфред Вебер. Под их портретами размещен лозунг "Скажем Брюсселю: мы не платим!" Этот баннер призывает избирателей выступить против финансирования помощи Украине со стороны ЕС.
Еще один плакат содержит надпись "Вместе за войну" и изображение нескольких международных политиков.
