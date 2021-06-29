Вакцинируйся и получи деньги: сколько и кому правительство Греции будет платить за прививки

Правительство Греции собирается выплачивать деньги для молодежи в обмен на получение первой дозы вакцины от коронавируса. Об этом сообщает агентство Reuters.

Греция - фото из открытых источников

До конца 2021 года каждый человек в возрасте от 18 до 25 лет сможет получить наличную карточку на сумму 150 евро (4882 грн по курсу на 29.06) после успешно пройденной вакцинации.

"С первым уколом вакцины получат карточку со 150 евро на счету. Это долг перед молодежью, подарок в благодарность ", — заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Кроме того около 940 тысяч греков в возрасте от 18 до 25 лет, которые получат первую дозу вакцины до конца года, будут иметь право на получение денежного бонуса "pass free". Им позволят потратить его на летних каникулах и культурных мероприятиях с 15 июля. По данным правительства, примерно треть из одиннадцатимиллионного населения Греции полностью привита.

Также стало известно, что на прошлой неделе страна прекратила обязательное ношение масок для лица на открытом воздухе. А с 28 июня полностью привитые греки также могут ходить на работу или в тренажерный зал без необходимости тестирования.

Напомним, что Грецию могут посещать лица с любым гражданством, имея при себе документ, удостоверяющий прохождение ими теста на коронавирусную болезнь с отрицательным результатом. Также детям до 12 лет разрешено не предоставлять документы, которые свидетельствовали бы об отсутствии болезни.

Добавим, власти Индонезии начали раздавать цыплят для стимулирования жителей сельских районов страны вакцинироваться от COVID-19. Цыплят раздают людям от 45 лет и старше после того, как они сделают прививки. Сообщается, что после запуска этой программы количество желающих вакцинироваться возросло в 10 раз.

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