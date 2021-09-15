logo
Русский Українська

BTC/USD

47621.25

ETH/USD

3433.50

LTC/USD

182.47

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

31.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Европа Варшава отказывается от российского газа: названа дата
commentss НОВОСТИ Все новости

Варшава отказывается от российского газа: названа дата

Варшава не будет продлевать контракт с Газпромом

сегодня, 14:15
Автор:

Кравцев Сергей

Официальная Варшава намерена полностью отказаться от российского газа, причём решение такое должно быть принято в самые кратчайшие сроки, начиная с 2023 года. Таким образом Польша пытается пойти по пути Украины, чтобы больше не зависеть от прямых поставок из России. Об этом сообщает издание "Комментарии", ссылаясь на Euractiv. 

Варшава отказывается от российского газа: названа дата

Петр Наимский Фото из открытых источников

Газопровод Baltic Pipe должен быть введен в эксплуатацию с 1 октября 2022 года. Как отметил полномочный представитель правительства Польши в области энергетики Петр Наимский, Польша не намерена подписывать новый контракт с российским газовым монополистом. При этом поляки продолжают процесс диверсификации источников энергии, рассчитывая в этом плане не только на газ. В Польше газификация становится важным процессом, чтобы уменьшить зависимость страны от угля.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Москве отрапортовали, что строительство "Северного потока-2" официально завершено. 10 сентября были завершены все необходимые работы, чтобы газопровод начал функционировать.

Также ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Москве пришли в бешенство от заявления Киева и Вашингтона о том, что "Северный поток-2" может нести в себе какую-то опасность для Европы. Так спикер российского президента Дмитрий Песков рассказал, что "Северный поток-2" – это сугубо коммерческий проект без какой-либо подоплеки. Москва заинтересована в том, чтобы зарабатывать больше, продавая свой газ в Европу, а европейский потребитель должен быть заинтересован в том, чтобы "голубое топливо" было качественным и доставлялось в максимально сжатые сроки.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/poland-free-of-gazprom-gas/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ