Официальная Варшава намерена полностью отказаться от российского газа, причём решение такое должно быть принято в самые кратчайшие сроки, начиная с 2023 года. Таким образом Польша пытается пойти по пути Украины, чтобы больше не зависеть от прямых поставок из России. Об этом сообщает издание "Комментарии", ссылаясь на Euractiv.

Петр Наимский Фото из открытых источников

Газопровод Baltic Pipe должен быть введен в эксплуатацию с 1 октября 2022 года. Как отметил полномочный представитель правительства Польши в области энергетики Петр Наимский, Польша не намерена подписывать новый контракт с российским газовым монополистом. При этом поляки продолжают процесс диверсификации источников энергии, рассчитывая в этом плане не только на газ. В Польше газификация становится важным процессом, чтобы уменьшить зависимость страны от угля.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Москве отрапортовали, что строительство "Северного потока-2" официально завершено. 10 сентября были завершены все необходимые работы, чтобы газопровод начал функционировать.

Также ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Москве пришли в бешенство от заявления Киева и Вашингтона о том, что "Северный поток-2" может нести в себе какую-то опасность для Европы. Так спикер российского президента Дмитрий Песков рассказал, что "Северный поток-2" – это сугубо коммерческий проект без какой-либо подоплеки. Москва заинтересована в том, чтобы зарабатывать больше, продавая свой газ в Европу, а европейский потребитель должен быть заинтересован в том, чтобы "голубое топливо" было качественным и доставлялось в максимально сжатые сроки.

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