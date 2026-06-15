Венгрия пригрозила заблокировать путь Украины в ЕС: какой ультиматум выдвинул Будапешт

Венгрия заявила, что дальнейшее движение Украины на пути к членству в Европейском Союзе будет зависеть от выполнения договоренностей по правам венгерского национального меньшинства в Закарпатье. Соответствующую позицию озвучила министерша иностранных дел Венгрии Анита Орбан перед встречей глав МИД стран ЕС в Люксембурге.

Анита Орбан. Фото из открытых источников

Анита Орбан заявила, что Киев и Будапешт после нескольких недель переговоров достигли двустороннего соглашения, которое должно гарантировать возобновление прав венгерской общины в Украине. Как утверждает венгерская сторона, эти договоренности были интегрированы в процесс переговоров по вступлению Украины в Евросоюз.

"Если украинское государство не выполнит это соглашение, то процесс вступления в первую группу (первый кластер) разделов автоматически остановится", — сказала Орбан.

15 июня ЕС открывает для Украины первый переговорный кластер под названием "Основы". Это один из ключевых этапов на пути членства в Европейском Союзе. В то же время Будапешт отмечает, что выполнение украинской стороной взятых на себя обязательств является обязательным условием для продолжения переговорного процесса.

12 июня Европейский Союз официально подтвердил старт вступительных переговоров с Украиной. Это стало возможным после того, как Киев выполнил ряд требований Брюсселя, включая последние условия, которые ранее выдвигала Венгрия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, чем уступила Украину для отмены вето Венгрии для открытия пути на членство в ЕС.

Также "Комментарии" писали, что Венгрия сняла блокаду миллиардов для Украины после того, как Виктор Орбан покинул пост премьера страны.