Венгрия резко реагирует на ограничения США: администрация Джо Байдена мстит венграм

МВД Венгрии отреагировало на решение Соединенных Штатов ввести новые ограничения для владельцев венгерских паспортов. В заявлении венгерского министерства заявили о "отмщении венграм". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".



Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

В США заявили об ограничениях для венгров в программе безвизового режима. Соединенные Штаты объясняют такое решение из-за беспокойства по безопасности венгерских паспортов, которые были выданы в период с 2011 по 2020 годы.

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Однако МВД Венгрии критикует решение США и заявляет, что администрация Байдена требует дополнительных сведений о венграх с двойным гражданством.

"Венгрия никому не предоставит эту информацию, поскольку на кону стоит безопасность венгров за границей", — заявили в МВД Венгрии и добавили, что "администрация президента Джо Байдена сейчас мстит венграм".

Напомним, что американский посол в Венгрии Дэвид Прессман заявил, что европейская страна выдает сотни тысяч паспортов через упрощенную программу натурализации и не проводит необходимых механизмов проверки личности.

С приходом к власти Орбана в 2010 году Венгрия начала выдавать паспорта этническим жителям Украины, Румынии и других стран. Критики Орбана полагают, что таким образом венгерский премьер пытался усилить свои позиции перед выборами.

Ранее портал "Комментарии" писали, что Орбан посягнул на новые территории: Словакия вызывает посла Венгрии.

Также "Комментарии" сообщали об активисте, который поставил детский гроб перед зданием Виктора Орбана. Таким образом, венгерский активист заявил, что теперь в стране не советские войска, а агенты Путина, намекая на хорошие отношения между Орбаном и российским президентом.