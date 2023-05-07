Виктор Орбан рассказал, кто принесет в Украину мир

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что возвращение Дональда Трампа на пост президента США принесет мир в Европу, в том числе и Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационный ресурс Euro News.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Венгерский лидер выступил на открытии мероприятия CPAC (Конференция консервативных политических действий) в Будапеште, где обвинил либералов. Орбан назвал их "вирусом, который пожирает и разрывает нации". По словам Премьер-министра, прогрессивная внешняя политика всегда ставит нации под угрозу. Орбан указывает, что видел много красочных революций, которые начинались с лозунгов свободы, а заканчивались хаосом, неразберихой и поражением покинутых стран.

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Венгерский политик видит, что "либеральный вирус" ведет к войне, поэтому, по мнению Виктора Орбана, бывший президент США Дональд Трамп может принести мир.

"Вернитесь, господин президент, сделайте Америку снова большой и снова принесите нам мир!", — призывает Орбан.

Далее Орбан начал критиковать Запад и заявил, что две крепости современной демократии – Вашингтон и Брюссель – находятся в руках либералов, поэтому эти места необходимо как можно скорее захватить. Кроме премьер-министра Венгрии, на съезде консерваторов выступят также представители Грузии, Словении и Чехии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в администрации Орбана рассказали о союзниках Венгрии.

Также "Комментарии" писали об уступках на которые идет премьер-министру Венгрии Виктор Орбан, чтобы получить от ЕС 13 млрд евро, заблокированных Еврокомиссией. Венгрию обвинили в отклонении европейских ценностей и демократии.