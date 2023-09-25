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Виктор Орбан выдвинул ультиматум для Украины

Премьер-министр Виктор Орбан назвал условие, по которому Венгрия будет поддерживать Украину на международной арене.

сегодня, 17:17
Автор:
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Slava Kot
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не будет поддерживать Украину в каком-либо вопросе на международной арене и поставил ультиматум для украинской власти. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Telex.

Виктор Орбан выдвинул ультиматум для Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Венгерский премьер-министр призвал Украину расширить права для венгерского меньшинства в Закарпатье. По словам Орбана, только тогда Венгрия может пойти на уступки Украине. В ходе инаугурации осенней сессии парламента Орбан выступил с критикой украинского правительства.


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"В начале учебного года руководство школы в Мукачево запретило петь гимн Венгрии на школьных мероприятиях", — утверждает Орбан и добавляет, что украинцы якобы годами влияют на венгерские школы и хотят превратить их в украинские.

Таким образом, Виктор Орбан поставил ультиматум для Украины.

"Правительство борется за интересы закарпатских венгров на всех международных форумах и не будет поддерживать Украину в международной политике, пока она не восстановит права закарпатских венгров", — заявил Орбан.

Венгерско-украинский спор продолжается, по меньшей мере, с осени 2017 года, когда украинский парламент принял новый закон об образовании. В Будапеште утверждают, что это касается прав венгерского меньшинства в украинском Закарпатье, поскольку ограничивает право на образование на родном языке. Украина отвергает обвинения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Орбан идет по пути Путина. Что решил венгерский фаворит.

Также "Комментарии" писали, что Венгрия ставит ультиматум Евросоюзу по отношению к Украине. Министр сельского хозяйства заявил, что Венгрия продолжит эмбарго украинского зерна.



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Источник: https://telex.hu/belfold/2023/09/25/orban-ukrajnat-semmiben-nem-tamogatjuk-amig-vissza-nem-allitja-a-karpataljai-magyarok-jogait
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