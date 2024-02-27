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Виктора Орбана и Роберта Фицо освистали в Чехии: какая причина

Протестующие в Чехии с криками "позор" освистали Виктора Орбана и Роберта Фицо.

сегодня, 15:15
Автор:
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Slava Kot
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Роберт Фицо и Виктор Орбан приехали в столицу Чехии на саммит Вышеградской четверки. По этой причине Праге собрались активисты, встретившие премьеров Словакии и Венгрии свистом и возгласами "позор". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Радио Свобода".

Виктора Орбана и Роберта Фицо освистали в Чехии: какая причина

Виктор Орбан и Роберт Фицо. Фото из открытых источников

Лидеры Польши, Чехии, Венгрии и Словакии приехали на встречу в формате Вышеградской четверки для обсуждения возникающих между странами вопросов.

В преддверии встречи в Праге собрались местные активисты с протестом против приглашения премьеров Венгрии и Словакии. Активисты держали в руках флаги Европейского Союза, Украины и Чехии. Также протестующие имели несколько плакатов на которых были рисунки и надписи относительно пророссийской позиции Роберта Фицо и Виктора Орбана.

Один из плакатов содержал текст "Вышеград мертвый" посредством участия в организации лидеров Словакии и Венгрии. Однако премьер Польши Дональд Туск возразил этому, заявив, что формат Вышеградской четверки "живой".

Напомним, что Виктор Орбан неоднократно делал скандальные заявления по Украине и призывает Киев идти на мирные переговоры с Москвой. Венгерский политик имеет тесные отношения с Кремлем и настаивает на снятии санкций с России. Роберт Фицо, ставший премьером Словакии в 2023 году, имеет подобную позицию и оказавшись у власти запретил присылать оружие Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал скандальное заявление во вторую годовщину полномасштабного вторжения России. Словацкий политик указал, что война в Украине началась из-за "разгула украинских неонацистов". Кроме того, Фицо добавил, что вступление Украины в НАТО станет началом глобальной войны.

Также "Комментарии" писали о том, почему премьер-министр Венгрии Виктор Орбан боится вступления Украины в ЕС.



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Источник: https://t.me/svoboda_radio/25256
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