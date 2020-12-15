Власти Нидерландов вводят пятинедельный локдаун

В Нидерландах введут пятинедельный локдаун. Он будет действовать с пятнадцатого декабря до девятнадцатого января. Такую информацию предоставила агентство Reuters.

Нидерланды вводят локдаун на пять недель. Фото REUTERS

"Нидерланды закрываются. Мы осознаем серьезность наших решений прямо перед Рождеством", — заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Во время локдауна перестанут работать все общественные места. Поэтому нельзя будет посещать детские сады, фитнес-центры, тренажерные залы, зоопарки, развлекательные комплексы, кинотеатры, музеи, парикмахерские и салоны красоты, рестораны и кафе.

Работать будут продуктовые магазины, супермаркеты, аптеки, банки.

Запрещено собираться в группы более двух человек, даже если граждане дома. На три дня во время Рождества сделают исключение — гражданам можно будет собираться втроем.



Власти рекомендуют населению оставаться дома даже во время новогодних и рождественских праздников.

Напоминаем, что ранее Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что в Великобритании было обнаружено "новый вариант" коронавируса, который, как считается, быстро распространяется на Юго-Востоке страны.

За недолгий период было диагностировано более тысячи случаев заражения. Сообщение о "новом варианте" поступили из шестидесяти районов местного самоуправления. Считается, что этот вирус аналогичен тому, который был обнаружен в других странах за последние несколько месяцев.

Сайт "Комментарии" также рассказывает, что во Франции собак научили обнаруживать больных коронавирус. Животные могут найти человека с коронавирусом, даже если у него нет ни одного симптома.





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