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Главная Новости Мир Европа Власти Нидерландов вводят пятинедельный локдаун
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Власти Нидерландов вводят пятинедельный локдаун

Локдаун в Нидерландах будет действовать с 15 декабря до 19 января

сегодня, 08:45
Автор:

Кириєнко Анна

В Нидерландах введут пятинедельный локдаун. Он будет действовать с пятнадцатого декабря до девятнадцатого января. Такую информацию предоставила агентство Reuters.

Власти Нидерландов вводят пятинедельный локдаун

Нидерланды вводят локдаун на пять недель. Фото REUTERS

"Нидерланды закрываются. Мы осознаем серьезность наших решений прямо перед Рождеством", — заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Во время локдауна перестанут работать все общественные места. Поэтому нельзя будет посещать детские сады, фитнес-центры, тренажерные залы, зоопарки, развлекательные комплексы, кинотеатры, музеи, парикмахерские и салоны красоты, рестораны и кафе.

Работать будут продуктовые магазины, супермаркеты, аптеки, банки.

Запрещено собираться в группы более двух человек, даже если граждане дома. На три дня во время Рождества сделают исключение — гражданам можно будет собираться втроем.

Власти рекомендуют населению оставаться дома даже во время новогодних и рождественских праздников.

Напоминаем, что ранее Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что в Великобритании было обнаружено "новый вариант" коронавируса, который, как считается, быстро распространяется на Юго-Востоке страны.

За недолгий период было диагностировано более тысячи случаев заражения. Сообщение о "новом варианте" поступили из шестидесяти районов местного самоуправления. Считается, что этот вирус аналогичен тому, который был обнаружен в других странах за последние несколько месяцев.

Сайт "Комментарии" также рассказывает, что во Франции собак научили обнаруживать больных коронавирус. Животные могут найти человека с коронавирусом, даже если у него нет ни одного симптома.



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Источник: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-netherlands/tough-christmas-lockdown-looming-in-netherlands-idUSKBN28O168
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