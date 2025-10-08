Этнические россияне – граждане стран Евросоюза – настоящая проблема для безопасности Европы. Такое мнение высказали экс-нардеп, общественный активист Олег Медуница.

Эстония. Фото: из открытых источников

Нардеп рассказывает, что в Эстонии приговорили к тюремному сроку члена Союза обороны, который шпионил в пользу России. Был осужден гражданин Эстонии Иван Дмитриев.

"И это не просто очередной "Иван" на службе ФСБ. Он был полностью натурализован эстонец. Хорошо знал язык и вступил в силы территориальной обороны Эстонии. Эстонский "Кайтселит" вспомогательная структура армии и в случае агрессии россии должна быстро развернуться и принять в свои ряды гражданских эстонцев, готовых к обороне", – отметил Олег Медуница.

По его словам, осужденный передавал россиянам места расположения баз "Кайтселита", военных складов и информацию о руководстве организации. Политик отмечает, можно лишь предположить, что в случае войны россияне не колеблясь нанесли бы огненное впечатление по целям парализовав развертывание сил обороны Эстонии и союзников.

"Итак, россияне в Европе являются фактором опасности. Все они должны быть тщательно проверены и относительно них должны быть строгие ограничения по приему в вооруженные силы и спецслужбы", – считает Олег Медуница.

