Все россияне в Европе должны быть тщательно проверены: какой опасный прецедент произошел

Кравцев Сергей
Этнические россияне – граждане стран Евросоюза – настоящая проблема для безопасности Европы. Такое мнение высказали экс-нардеп, общественный активист Олег Медуница.
Эстония. Фото: из открытых источников
Нардеп рассказывает, что в Эстонии приговорили к тюремному сроку члена Союза обороны, который шпионил в пользу России. Был осужден гражданин Эстонии Иван Дмитриев.
По его словам, осужденный передавал россиянам места расположения баз "Кайтселита", военных складов и информацию о руководстве организации. Политик отмечает, можно лишь предположить, что в случае войны россияне не колеблясь нанесли бы огненное впечатление по целям парализовав развертывание сил обороны Эстонии и союзников.
