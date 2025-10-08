logo_ukra

Головна Новини Світ Європа Всі росіяни в Європі мають бути ретельно перевірені: який небезпечний прецедент відбувся
commentss НОВИНИ Всі новини

Всі росіяни в Європі мають бути ретельно перевірені: який небезпечний прецедент відбувся

В Естонії засудили до тюремного терміну члена Союзу оборони, який шпигував на користь Росії

8 жовтня 2025, 12:53
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Етнічні росіяни – громадяни країн Євросоюзу є справжньою проблемою для безпеки Європи. Таку думку вислови екс-нардеп, громадський активіст Олег Медуниця.

Всі росіяни в Європі мають бути ретельно перевірені: який небезпечний прецедент відбувся

Естонія. Фото: з відкритих джерел

Нардеп розповідає, що в Естонії засудили до тюремного терміну члена Союзу оборони, який шпигував на користь Росії. Було засуджено громадянина Естонії Івана Дмитрієва.

"І це не просто черговий "Іван" на службі  ФСБ. Він був цілком натуралізований естонець. Добре знав мову і вступив до сил територіально оборони Естонії. Естонський "Кайтселіт" допоміжна структура армії і у випадку агресії росії має швидко розгорнутися і прийняти до своїх лав цивільних естонців готових до оборони", – зазначив Олег Медуниця.

За його словами, засуджений передавав росіянам місця розташування баз "Кайтселіта", військових складів і інформацію про керівництво організації. Політик зазначає, можна лише припустити, що у випадку війни росіяни не вагаючись би нанесли вогневе враження по цілям паралізувавши розгортання сил оборони Естонії і союзників.

"Отже росіяни у Європі є фактором небезпеки. Всі вони мають бути ретельно перевірені і щодо них мають бути суворі обмеження щодо прийому до збройних сил і спецслужб", – вважає Олег Медуниця.

Читайте також на порталі "Коментарі" — систематичні вторгнення російських дронів у повітряний простір країн ЄС є частиною гібридної війни, яку веде Росія проти Європи. Таку заяву зробила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, виступаючи на пленарних дебатах Європейського парламенту щодо спільної відповіді на нещодавні порушення Росією повітряного простору та критичної інфраструктури держав-членів ЄС.

Також видання "Коментарі" повідомляло – на заводи топ-виробники зброї в ЄС масовий наліт дронів: що відбувається.




