Всі росіяни в Європі мають бути ретельно перевірені: який небезпечний прецедент відбувся

Етнічні росіяни – громадяни країн Євросоюзу є справжньою проблемою для безпеки Європи. Таку думку вислови екс-нардеп, громадський активіст Олег Медуниця.

Естонія. Фото: з відкритих джерел

Нардеп розповідає, що в Естонії засудили до тюремного терміну члена Союзу оборони, який шпигував на користь Росії. Було засуджено громадянина Естонії Івана Дмитрієва.

"І це не просто черговий "Іван" на службі ФСБ. Він був цілком натуралізований естонець. Добре знав мову і вступив до сил територіально оборони Естонії. Естонський "Кайтселіт" допоміжна структура армії і у випадку агресії росії має швидко розгорнутися і прийняти до своїх лав цивільних естонців готових до оборони", – зазначив Олег Медуниця.

За його словами, засуджений передавав росіянам місця розташування баз "Кайтселіта", військових складів і інформацію про керівництво організації. Політик зазначає, можна лише припустити, що у випадку війни росіяни не вагаючись би нанесли вогневе враження по цілям паралізувавши розгортання сил оборони Естонії і союзників.

"Отже росіяни у Європі є фактором небезпеки. Всі вони мають бути ретельно перевірені і щодо них мають бути суворі обмеження щодо прийому до збройних сил і спецслужб", – вважає Олег Медуниця.

