Все восемь стран, которым Трамп выдвинул ультиматум по Гренландии, выступили с заявлением

Восемь европейских государств, которым президент США Дональд Трамп выдвинул ультиматум из-за позиции относительно Гренландии, выступили с общим заявлением, предостережив от эскалации и подтвердив готовность к диалогу. Речь идет о Дании, Финляндии, Франции, Германии, Нидерландах, Норвегии, Швеции и Великобритании.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

В документе страны подчеркнули, что в качестве членов НАТО они рассматривают безопасность Арктики как общий трансатлантический интерес. В частности, речь идет о предварительно скоординированных датских учениях "Арктическая выносливость", которые проводились вместе с союзниками. По словам подписантов, эти маневры не представляют угрозы и носят исключительно оборонительный характер.

Отдельно государства выразили полную солидарность с Данией и народом Гренландии, подчеркнув поддержку принципов суверенитета и территориальной целостности. В заявлении указано, что именно на этих началах они готовы продолжать диалог. В то же время европейские столицы предупредили, что тарифные угрозы со стороны Трампа подрывают отношения стран НАТО и могут спровоцировать опасную ситуацию.

"Мы и дальше будем едиными и скоординированными в нашем ответе. Мы стремимся поддерживать наш суверенитет", — говорится в заявлении стран-подписантов.

Напомним, что Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины с 1 февраля против восьми европейских стран в случае их сопротивления идее "приобретения" Гренландии Соединенными Штатами.

