Выборы в Венгрии: показывающие последние опросы

Парламентские выборы в Венгрии 12 апреля могут стать переломным моментом для политической системы страны. После более чем 15 лет у власти премьер-министр Виктор Орбан сталкивается с самым серьезным вызовом из-за стремительного роста поддержки оппозиции.

Виктор Орбан и Петер Мадяр. Фото из открытых источников

По данным опроса, обнародованного Politico, оппозиционная партия "Тиса" под руководством Петера Мадяра опережает правящую "Фидес". Согласно исследованию, "Тиса" может рассчитывать примерно на 50% поддержки, тогда как "Фидес" – на около 39%. Это один из самых низких показателей для партии Орбана за последние годы.

Еще в начале марта рейтинг "Тисы" составлял около 47%, в то время как сейчас вырос на несколько пунктов. В то же время, "Фидес" также демонстрирует незначительный рост с 37% до 39%, однако этого недостаточно, чтобы сохранить уверенное лидерство.

Остальные прогнозы подтверждают эту тенденцию выборов в Венгрии. По результатам платформы Polymarket, вероятность того, что новое правительство возглавит Петер Мадяр достигает почти 79%, тогда как шансы Виктора Орбана удержать власть в Венгрии после выборов оцениваются лишь в 21%.

Несмотря на поддержку Орбана со стороны президента США Дональда Трампа и премьера Словакии Роберта Фицо, настроения избирателей показывают возможность политических перемен. Официальные результаты голосования в Венгрии будут известны через несколько дней после выборов.

