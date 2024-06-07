Будут ли французские войска в Украине: Макрон окончательно снял интригу

Франция хочет сформировать "французскую бригаду" для ВСУ. Речь идет о подготовке 4500 украинских военных. Но проводить эту подготовку Париж будет на своей территории, о том, чтобы французские войска прибыли на территорию Украины речь не идет. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью французским СМИ заявил президент Франции Эммануэль Макрон, пишет "Le Figaro".

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

"Задача состоит в том, чтобы научить 4500 украинских солдат, снарядить их, научить их защищать свою землю и сформировать французскую бригаду", — пояснил президент Франции.

Макрон также подчеркнул, что о том, чтобы отправлять французских военных в Украине говорить слишком рано. Хоть и не отбросил такой шаг в перспективе.

"Президент Украины (Владимир Зеленский, — ред.), его министр обороны (Рустем Умеров, — ред.) призвали всех союзников быстрее готовить солдат... Мы должны спросить себя, является ли это фактором эскалации. Ответ – нет", — сказал французский лидер.

Напомним, что в феврале этого года президент Франции заявил, что Франция рассматривает отправку западных войск в Украину.

Отметим, в этом же интервью Эммануэль Макрон сообщил, что Украина получит несколько истребителей Mirage-2000-5.

Президент Франции подчеркнул, что помощь Киеву в противостоянии российской агрессии "означает избегать прав сильнейшего". При этом он добавил, что это будет темой новых переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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