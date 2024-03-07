Что будет, если США уйдут из Европы: почему это шанс для Франции

Рубрики
МЕНЮ
Марьян Ощановский
Снижение заинтересованности со стороны США в военном присутствии в Европе откроет новые возможности для Франции – она может стать центром формирования ядерной безопасности на европейском континенте, считает политолог Игорь Чаленко.
Франция - единственная ядерная страна в ЕС. Фото из открытых источников
Кроме того, по мнению Игоря Чаленко, Франция может инициировать создание европейской армии на фоне растущей угрозы со стороны России, а ядерное оружие может стать инструментом, который поможет Парижу внедрять идею такой армии.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что своим заявлением о возможности отправки в Украину иностранных военнослужащих президент Франции Эммануэль Макрон показал отсутствие единства в Европе, считает военный эксперт Николай Белесков. По словам эксперта, президент Франции — человек крайностей, долго выступавший за переговоры с РФ, а теперь поддерживающий самые радикальные решения.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российский актер, известный адепт диктатора Владимира Путина и сторонник вторжения РФ в Украину Иван Охлобыстин неожиданно заявил, что в результате российской агрессии захваченные территории Донецкой области превратились в настоящую свалку. По словам Ивана Охлобыстина, российские власти отправляют на Донбасс актеров, политиков, комиков и блоггеров, чтобы они искупили вину перед Кремлем.
Обсуждения
Новости