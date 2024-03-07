Снижение заинтересованности со стороны США в военном присутствии в Европе откроет новые возможности для Франции – она может стать центром формирования ядерной безопасности на европейском континенте, считает политолог Игорь Чаленко.

Франция - единственная ядерная страна в ЕС. Фото из открытых источников

"Во Франции есть ядерное оружие. В отличие от США и Великобритании, французы никогда не размещали свое ядерное оружие на территории других европейских стран. Это, в частности, связано с непростой политикой Франции по отношению к НАТО. Как мы знаем, в 1966 году Франция уходила из Альянса, а затем возвращалась. В случае победы на президентских выборах Дональда Трампа США с большой долей вероятности начнут уменьшать свое влияние и военное присутствие на территории европейских стран. Встанет вопрос обеспечения превентивного ядерного элемента в Европе, поскольку американские гарантии будут неопределенными. И здесь свою роль сыграет Франция, которая может использовать свой ядерный потенциал для обеспечения ядерной безопасности в Европе, что сейчас делают США", — рассказал политолог.

Кроме того, по мнению Игоря Чаленко, Франция может инициировать создание европейской армии на фоне растущей угрозы со стороны России, а ядерное оружие может стать инструментом, который поможет Парижу внедрять идею такой армии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что своим заявлением о возможности отправки в Украину иностранных военнослужащих президент Франции Эммануэль Макрон показал отсутствие единства в Европе, считает военный эксперт Николай Белесков. По словам эксперта, президент Франции — человек крайностей, долго выступавший за переговоры с РФ, а теперь поддерживающий самые радикальные решения.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российский актер, известный адепт диктатора Владимира Путина и сторонник вторжения РФ в Украину Иван Охлобыстин неожиданно заявил, что в результате российской агрессии захваченные территории Донецкой области превратились в настоящую свалку. По словам Ивана Охлобыстина, российские власти отправляют на Донбасс актеров, политиков, комиков и блоггеров, чтобы они искупили вину перед Кремлем.

