Что не так с заявлением Макрона: стоит ли ожидать иностранных войск в Украине

Своим заявлением о возможности отправки в Украину иностранных военнослужащих президент Франции Эммануэль Макрон показал отсутствие единства в Европе, считает военный эксперт Николай Белесков.

В ЕС раскритиковали Макрона. Фото из открытых источников

По словам эксперта, президент Франции – человек крайностей, что продемонстрировала война в Украине.

"Два года назад Макрон был последним среди лидеров крупных стран Европы, пытавшихся сохранить пространство для переговоров с РФ. Теперь он делает радикальные заявления по поводу возможного развертывания войск отдельных стран НАТО в Украине", — рассказал Николай Белесков.

Эксперт отметил, что Белый дом дал четко понять, что на сегодняшний день речь не может идти об отправке в Украину иностранных войск, а без согласия США, подпирающих своим могуществом НАТО, ни один член Альянса не решится на шаг, который может привести к прямому столкновению НАТО с Россией.

"Вместо того чтобы делать заявления, показывающие отсутствие единства в Европе, лучше усиливать Украину здесь и сейчас. Прежде всего, артиллерийскими снарядами. И здесь плюс Франции, что она готова финансировать поставки снарядов из третьих стран вместо финансирования собственного производства в ЕС", — отметил Николай Белесков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Чехии Петр Павел призвал европейских лидеров продолжить дискуссии о возможности направления в Украину своих войск. "Мы должны искать новые пути, включая продолжение дискуссии о возможном присутствии в Украине. Давайте не ограничивать себя там, где мы не должны этого делать. Мы сами решаем, какую форму помощи мы выберем", — заявил Петр Павел.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что руководитель Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин объяснил смерть российского оппозиционера Алексея Навального тем, что "рано или поздно жизнь заканчивается". Реакцию западных стран на внезапную смерть оппозиционера глава СВР назвал "сатанинскими танцами вокруг гроба с Навальным".