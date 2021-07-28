Cкрылся на самокате: в центре Парижа мужчина ограбил ювелирный магазин на несколько миллионов

Во Франции обокрали ювелирный магазин. Об этом сообщает издание leParisien.

Ограбление ювелирного магазина в Париже. Фото: Unsplash

Как стало известно, инцидент произошел вчера, 27 июля, на улице Франсуа-Эр, что в центре Парижа. Сообщается, что неизвестный мужчина на электросамокате подъехал к ювелирному магазину под названием Chaumet. Он был вооружен пистолетом.

Злоумышленник ворвался в помещение магазина и угрожая огнестрельным оружием совершил ограбление, а затем скрылся с места преступления на своем транспортном средстве.

Также сообщается, что по предварительным данным правонарушитель украл ювелирных изделий на сумму от двух до трех миллионов евро. На место преступления прибыли сотрудники правоохранительных органов.

На данный момент грабитель находится в розыске. По данному факту начато расследование.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что неизвестные злоумышленники проникли в дом французского миллионера, который находится в пригороде Парижа и ограбили его. Правонарушители проникнув в помещение избили 78-летнего мужчину и его жену, а затем вынесли из дома драгоценности. На место событий прибыли сотрудники правоохранительных органов и медики. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что в Турции мужчина напал на российскую туристку. Сообщается, что вооруженный злоумышленник напал на женщину и угрожая расправой изнасиловал, а затем обокрал и скрылся с места преступления Об инциденте узнали сотрудники правоохранительных органов, которые начали поиски преступника. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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