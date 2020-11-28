В Париже подожгли банк во время протестов (видео)

В Сети появились видео горящего банка на улицах Парижа. Как известно, сегодня, 28 ноября, протестующим в Париже из-за закона "О глобальной безопасности" удалось вырвать из земли дорожный знак. Кроме того, появились фото горящих магазинов и видео столкновений с полицией. Стало известно, что демонстранты подпалили несколько машин. Полиция использует слезоточивый газ.

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