kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 28.11.2020

BTC/USD

17801.56

ETH/USD

544.22

LTC/USD

73.40

НБУ 28.11.2020

USD/UAH

28.66

EUR/UAH

34.15

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Франция В Париже подожгли банк во время протестов (видео)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Париже подожгли банк во время протестов (видео)

Видео опубликовали пользователи Twiiter

сегодня, 21:32
Автор:

Татьяна Лозовенко

В Сети появились видео горящего банка на улицах Парижа. Как известно, сегодня, 28 ноября, протестующим в Париже из-за закона "О глобальной безопасности" удалось вырвать из земли дорожный знак. Кроме того, появились фото горящих магазинов и видео столкновений с полицией.  Стало известно, что демонстранты подпалили несколько машин. Полиция использует слезоточивый газ.

В Париже подожгли банк во время протестов (видео)

Материал обновляется





Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ