Протесты в Париже: французы жгут магазины и вырывают дорожные знаки (фото и видео)

Фото: Протесты в Париже "La Plume Libre"

Сегодня, 28 ноября, в Сети появились фото и видео новых протестов во Франции, на которых видно, как люди вырывают дорожные знаки из земли в ходе протестов. Материалы опубликовало в Twitter местное издание La Plume Libre.

Как сообщает издание, протестующим в Париже из-за закона "О глобальной безопасности" удалось вырвать из земли дорожный знак. Кроме того, появились фото горящих магазинов и видео столкновений с полицией.





Колонна протестующих выдвинулась с площади Республики примерно в 14:00 по местному времени в сторону площади Бастилии. Участники акции выкрикивают антиправительственные лозунги и несут соответствующие растяжки, на одной из которых написано: "Маршируем за нашу свободу, протестуя против сдвига в сторону тоталитаризма".

Стало известно, что демонстранты подпалили несколько машин. Полиция использует слезоточивый газ.

Напомним, из-за ужесточения карантина в стране также происходят массовые беспорядки. Недавно Эммануэль Макрон сообщил о закрытии всех горнолыжных курортов в стране, последовав примеру Германии. Кроме того, многие французы устраивают акты вандализма на фоне ухудшения отношений с исламскими странами, введения нового закона, который называют расистским, и ужесточения контроля внутри страны после недавних терактов.

Ранее "Комментарии" сообщали, что более полутора тонн каннабиса было изъято недалеко от Дижона (Бургундия) в испанском грузовике. По словам полиции, преступники "распихали по ящикам" почти 2 тонны конопли, пытаясь незаметно пересечь с ней границу. Это рекорд для местного контрольного пункта, несмотря на частые попытки провести контрабанду через французскую границу.









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