logo

BTC/USD

48200.64

ETH/USD

4002.40

LTC/USD

151.83

USD/UAH

27.15

EUR/UAH

30.75

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Франция Франция страдает от масштабных наводнений (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Франция страдает от масштабных наводнений (ФОТО)

Из-за обильных осадков во Франции образовались наводнения

сегодня, 20:15
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:

На Францию обрушились ливни. Об этом пишет издание BFMtv. 

Франция страдает от масштабных наводнений (ФОТО)

Наводнение. Иллюстрация: Pixabay

Во французском департаменте Атлантические Пиренеи, что на юго-западе страны выпало большое количество осадков в виде дождя. Сообщается, что в эту ночь (10 декабря) выпала двухнедельная норма осадков. 

Франция страдает от масштабных наводнений (ФОТО) - фото 2

Фото: Radio France

Из-за проливных дождей начали образовываться наводнения. В реке Нив повысился уровень воды. Он уже приблизился к историческому рекорду. Ожидается, что уровень воды может превысить шесть метров. 

В результате наводнения была заблокирована автодорога между городами Байон и Сен-Жан-Пье-де-Порт. Там же был заблокирован и участок железной дороги. 

В Сети появляются фотографии с места событий. На кадрах можно увидеть, как стихия превратила улицы населённых пунктов в реки. 

Франция страдает от масштабных наводнений (ФОТО) - фото 3

Фото: Radio France

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что на Италию обрушился мощный водяной смерч. Вихрь воздуха и воды заметили у побережья города Фюмичино, что расположен неподалёку от столицы страны. Смерч пронесся над водной гладью и не достиг берега. Он растворился спустя пятнадцать минут. После этого город накрыл дождь с градом. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что мощный лесной пожар разгорелся на западе Австралии. Огнем уже оказались охвачены тысячи гектаров земель в популярном у туристов районе страны. Местные жители вынуждены покидать свои дома из-за разбушевавшейся стихии. Сотни пожарных борются с огнем, однако им мешают плохие погодные условия. К ликвидации возгораний была привлечена авиация. Причина возгорания в настоящее время не известна. 




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bfmtv.com/meteo/en-direct-intemperies-la-ville-de-bayonne-sous-les-eaux-apres-la-crue-de-la-nive_LN-202112100177.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!