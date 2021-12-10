Франция страдает от масштабных наводнений (ФОТО)

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Денис Подставной
На Францию обрушились ливни. Об этом пишет издание BFMtv.
Наводнение. Иллюстрация: Pixabay
Во французском департаменте Атлантические Пиренеи, что на юго-западе страны выпало большое количество осадков в виде дождя. Сообщается, что в эту ночь (10 декабря) выпала двухнедельная норма осадков.
Фото: Radio France
Из-за проливных дождей начали образовываться наводнения. В реке Нив повысился уровень воды. Он уже приблизился к историческому рекорду. Ожидается, что уровень воды может превысить шесть метров.
В результате наводнения была заблокирована автодорога между городами Байон и Сен-Жан-Пье-де-Порт. Там же был заблокирован и участок железной дороги.
В Сети появляются фотографии с места событий. На кадрах можно увидеть, как стихия превратила улицы населённых пунктов в реки.
Фото: Radio France
Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что на Италию обрушился мощный водяной смерч. Вихрь воздуха и воды заметили у побережья города Фюмичино, что расположен неподалёку от столицы страны. Смерч пронесся над водной гладью и не достиг берега. Он растворился спустя пятнадцать минут. После этого город накрыл дождь с градом.
Также сайт "Комментарии" писал о том, что мощный лесной пожар разгорелся на западе Австралии. Огнем уже оказались охвачены тысячи гектаров земель в популярном у туристов районе страны. Местные жители вынуждены покидать свои дома из-за разбушевавшейся стихии. Сотни пожарных борются с огнем, однако им мешают плохие погодные условия. К ликвидации возгораний была привлечена авиация. Причина возгорания в настоящее время не известна.
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