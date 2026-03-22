Французский генерал грубо обругал Трампа в прямом эфире

Резкие заявления президента США Дональда Трампа в адрес союзников по НАТО вызвали жесткую реакцию европейских военных экспертов. Французский генерал в отставке Николя Ришу публично раскритиковал американского лидера, заявив, что тот "выстрелил себе в ногу" своей политикой по отношению к партнерам.

Генерал Николя Ришу. Фото из открытых источников

В прямом эфире на французском телеканале LCI Николя Ришу заявил, что риторика Трампа и пренебрежительное отношение к союзникам могут иметь долгосрочные последствия для отношений между США и Европой.

"Он выстрелил себе в ногу. Недавно он хотел вторгнуться в Европейский Союз — Гренландию. А теперь его старые друзья, с которыми он не советовался и которых презирал, особенно британцы, говорят: "мы это запомним". Пусть идет на х*й", — заявил Ришу Трампу.

Заявления французского генерала прозвучали на фоне обострения спора между Вашингтоном и европейскими странами по поводу их роли вокруг Ормузского пролива. Именно этот стратегический морской маршрут стал эпицентром напряженности после того, как Иран заблокировал судоходство в ответ на военную операцию США и Израиля.

Дональд Трамп ранее публично обвинил страны НАТО в нежелании поддержать американскую операцию по открытию пролива и назвал союзников "трусами". Это заявление вызвало волну критики среди европейских политиков и военных. Между тем, ситуация в Персидском заливе продолжает влиять на глобальные рынки. Ограничение морского транспорта уже повлекло за собой резкий рост мировых цен на нефть.

