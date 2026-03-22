Іран відповів на жорсткий ультиматум Трампа щодо Ормузької протоки

Погрози президента США Дональда Трампа завдати ударів по іранських електростанціях у разі нерозблокування Ормузької протоки викликали жорстку відповідь з боку Ірану. У Тегерані заявили, що атака на паливно-енергетичний комплекс країни призведе до масштабної відповіді проти американської інфраструктури в регіоні.

Іран відповів на ультиматум Трампа. Фото з відкритих джерел

Як повідомляє державне агентство IRIB, відповідь на ультиматум Трампа оприлюднив Центральний штаб іранського військового командування "Хатам аль-Анбія". У документі йдеться, що у разі ударів по енергетичних об’єктах Ірану Тегеран атакує критичну інфраструктуру США на Близькому Сході.

"Якщо інфраструктура паливно-енергетичного комплексу Ірану буде атакована, Тегеран уразить усі об’єкти енергетичної та інформаційної інфраструктури, що належать США в регіоні", — йдеться в заяві.

За даними видання The Wall Street Journal, на Близькому Сході зосереджено понад 40% світових потужностей з опріснення води. Це близько п’яти тисяч установок. Для мільйонів людей вони є ключовим джерелом питної води, тому їх пошкодження може спричинити гуманітарну кризу в регіоні.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив у соціальній мережі Truth Social, що дає Ірану 48 годин для повного відкриття Ормузької протоки. У разі відмови США пригрозили знищити іранські електростанції. Ормузька протока є одним із найважливіших транспортних коридорів для світового експорту нафти. Її блокування вже спричинило різке зростання цін на енергоносії.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Україна вже знищує іранські дрони на Близькому Сході.

Також "Коментарі" писали, що французький генерал різко розкритикував план Трампа щодо Ірану.