Французький генерал грубо вилаяв Трампа у прямому ефірі

Різкі заяви президента США Дональда Трампа на адресу союзників по НАТО викликали жорстку реакцію серед європейських військових експертів. Французький генерал у відставці Ніколя Рішу публічно розкритикував американського лідера, заявивши, що той "вистрілив собі в ногу" своєю політикою щодо партнерів.

Генерал Ніколя Рішу. Фото з відкритих джерел

В прямому ефірі на французькому телеканалі LCI Ніколя Рішу заявив, що риторика Трампа та зневажливе ставлення до союзників можуть мати довгострокові наслідки для відносин між США та Європою.

"Він вистрілив собі в ногу. Нещодавно він хотів вторгнутися до Європейського Союзу — Гренландії. А тепер його старі друзі, з якими він не радився і яких зневажав, особливо британці, кажуть: "ми це запам’ятаємо". Хай іде на х*й", — заявив Рішу Трампу.

Заяви французького генерала пролунали на тлі загострення суперечки між Вашингтоном та європейськими країнами щодо їхньої ролі у навколо Ормузької протоки. Саме цей стратегічний морський маршрут став епіцентром напруженості після того, як Іран заблокував судноплавство у відповідь на військову операцію США та Ізраїлю.

Дональд Трамп раніше публічно звинуватив країни НАТО у небажанні підтримати американську операцію для відкриття протоки та назвав союзників "боягузами". Ця заява викликала хвилю критики серед європейських політиків і військових. Тим часом ситуація в Перській затоці продовжує впливати на глобальні ринки. Обмеження морського транспорту вже спричинило різке зростання світових цін на нафту.

