Трамп назвав союзників по НАТО "боягузами": тепер він отримав відповідь

Різка критика союзників по НАТО з боку президента США Дональда Трампа спричинила реакцію європейських політиків. Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що союзники Альянсу не проявляли боягузтва і навпаки підтримують Сполучені Штати під час міжнародних криз.
Гвідо Крозетто. Фото з відкритих джерел
Гвідо Крозетто на національному телебаченні прокоментував заяву Трампа, який у соціальній мережі Truth Social назвав партнерів по Альянсу "боягузами". За словами італійського міністра, він не бачить підстав для таких звинувачень.
Трамп раніше заявляв, що країни, які найбільше залежать від енергоресурсів, що проходять через Перську затоку, повинні направити свої військові кораблі для забезпечення безпеки судноплавства. У своєму дописі він написав, що без США НАТО "було б лише паперовим тигром", а також звинуватив партнерів по НАТО у тому, що вони скаржаться на високі ціни на нафту, але не готові допомагати відновлювати судноплавство в регіоні.
