Трамп назвав союзників по НАТО "боягузами": тепер він отримав відповідь

Різка критика союзників по НАТО з боку президента США Дональда Трампа спричинила реакцію європейських політиків. Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що союзники Альянсу не проявляли боягузтва і навпаки підтримують Сполучені Штати під час міжнародних криз.

Гвідо Крозетто на національному телебаченні прокоментував заяву Трампа, який у соціальній мережі Truth Social назвав партнерів по Альянсу "боягузами". За словами італійського міністра, він не бачить підстав для таких звинувачень.

"Я читав, що Трамп назвав усіх союзників НАТО боягузами. Але я не зрозумів чому. Не думаю, що хтось виявив боягузтво. Навпаки, я вважаю, що ставлення багатьох союзників по НАТО допомагає американцям у скрутний момент, не для самих американців, а у складній ситуації подолати таку складну кризу, як та, що сталася в Ормузькій протоці", — сказав Крозетто.

Трамп раніше заявляв, що країни, які найбільше залежать від енергоресурсів, що проходять через Перську затоку, повинні направити свої військові кораблі для забезпечення безпеки судноплавства. У своєму дописі він написав, що без США НАТО "було б лише паперовим тигром", а також звинуватив партнерів по НАТО у тому, що вони скаржаться на високі ціни на нафту, але не готові допомагати відновлювати судноплавство в регіоні.

