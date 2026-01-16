Французский министр посоветовал Трампу «не шутить» с Гренландией

В Европе сделали очередное предупреждение Соединенным Штатам Америки в контексте заявлений президента Дональда Трампа по поводу Гренландии.

Министр финансов Франции Ролан Лескюр. Фото: из открытых источников

В частности, министр финансов Франции Ролан Лескюр предупредил министра финансов США Скотта Бессента о возможном разрыве торговых отношений. Об этом пишет The Financial Times.

По словам французского министра, возможный захват Гренландии поставит под угрозу экономические отношения между Европой и Соединенными Штатами.

"Гренландия является суверенной частью страны, которая является частью ЕС. С этим не стоит шутить", – отметил Лескюр.

В то же время он не сказал, будет ли Евросоюз отвечать экономическими санкциями, если США все же решат вторгнуться в Гренландию.

"Я не спекулирую на этот счет. Если это произойдет, мы окажемся в совершенно новом мире, к которому нам придется адаптироваться", – рассказал министр.

Известно, что объемы торговых отношений между США и ЕС в настоящее время являются самыми большими в мире и составляют более 1,6 трлн евро.

Как сообщал портал "Комментарии", озвученное премьер-министром Гренландии Йенсом-Фредериком Нильсеном утверждение, что остров намерен оставаться в союзе с Данией, может обернуться для него "большой проблемой". Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Издание "Комментарии" также приводило заявление премьер-министра Дании Мэтте Фредериксен, которая сказала, что Гренландия не продается, а границы государств нельзя менять силой. По ее словам, это касается не только острова или Королевства Дании, но и является принципиальным вопросом международного права. Об этом она сказала во время общения с журналистами перед важными переговорами с правительством США и союзниками.