logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.18

EUR/UAH

50.32

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Трамп перейшов до прямих погроз: що заявив прем'єру Гренландії за бажання залишитися з Данією
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп перейшов до прямих погроз: що заявив прем'єру Гренландії за бажання залишитися з Данією

Трамп загрожує прем'єру Гренландії за бажання залишитися з Данією

14 січня 2026, 07:06
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Озвучене прем'єр-міністром Гренландії Єнсом-Фредеріком Нільсеном твердження, що острів має намір залишатися в союзі з Данією, може обернутися для нього "великою проблемою". Як передає портал "Коментарі", про це заявив голова Білого дому Дональд Трамп.

Трамп перейшов до прямих погроз: що заявив прем'єру Гренландії за бажання залишитися з Данією

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Журналісти поцікавилися у Трампа, чи вважає він остаточним озвучене Нільсеном твердження, що Гренландія хоче залишатися у союзі з Данією, потім той запитав: " Хто це сказав? " .

Коли голові Білого дому ще раз повторили, що цю заяву озвучив прем'єр Гренландії, Трамп сказав, що "не знає, хто він такий" та "нічого про нього не знає". Також американський лідер анонсував великі проблеми гренландському політику.  

"Ну це їхня проблема. Це їхня проблема. Я з ним не згоден. Я не знаю, хто він. Нічого про нього не знаю, але для нього це буде велика проблема", — наголосив глава Білого дому.

Читайте також на порталі "Коментарі" – прем'єр-міністр Данії Метт Фредеріксен заявила, що Гренландія не продається, а кордони держав не можна змінювати силою. 

Це стосується не лише острова чи Королівства Данії, а й є принциповим питанням міжнародного права, заявила вона під час спілкування з журналістами перед важливими переговорами з урядом США та союзниками. 

Також видання "Коментарі" повідомляло — міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що найближчим часом відправки європейських військових контингентів до Гренландії не відбудеться. Про це повідомляє "Польське радіо" з посиланням на заяву глави Міноборони Польщі.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=o3iNCi6wE6k
Теги:

Новини

Всі новини