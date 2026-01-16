Французький міністр порадив Трампу «не жартувати» з Гренландією

У Європі зробили чергове попередження Сполученим Штатам Америки у контексті заяв президента Дональда Трампа щодо Гренландії.

Міністр фінансів Франції Ролан Лескюр. Фото: з відкритих джерел

Зокрема, міністр фінансів Франції Ролан Лескюр попередив міністра фінансів США Скотта Бессента про можливий розрив торговельних відносин. Про це пише The Financial Times.

За словами французького міністра, можливе захоплення Гренландії поставить під загрозу економічні відносини між Європою та Сполученими Штатами.

"Гренландія є суверенною частиною країни, яка є частиною ЄС. З цим не варто жартувати", — зазначив Лескюр.

Водночас він не сказав, чи відповідатиме Євросоюз економічними санкціями, якщо США все ж вирішать вторгнутися в Гренландію.

"Я не спекулюю з цього приводу. Якщо це станеться, ми опинимося в абсолютно новому світі, до якого нам доведеться адаптуватися", — розповів міністр.

Відомо, що обсяги торговельних відносин між США та ЄС нині є найбільшими у світі та становлять понад 1,6 трлн євро.

Як повідомляв портал "Коментарі", озвучене прем'єр-міністром Гренландії Єнсом-Фредеріком Нільсеном твердження, що острів має намір залишатися в союзі з Данією, може обернутися для нього "великою проблемою". Про це заявив президент США Дональд Трамп.

Видання "Коментарі" також наводило заяву прем’єр-міністра Данії Метте Фредеріксен, яка сказала, що Гренландія не продається, а кордони держав не можна змінювати силою. За її словами, це стосується не лише острова чи Королівства Данії, а є принциповим питанням міжнародного права. Про це вона заявила під час спілкування з журналістами перед важливими переговорами з урядом США та союзниками.