Где должны остановиться ВСУ: стало известно на какую победу в войне против РФ рассчитывает Париж

Франция рассчитывает, что украинской армии по силам добыть победу в войне против России на поле боя. Причем в Париже верят, что ВСУ удастся не только выбить россиян из тех территорий, которые они оккупировали в 2022 году, но и с временно оккупированной части Донбасса, а также Крыма. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил французский дипломатический источник, пишет "Reuters".

Флаг Франции. Фото: из открытых источников

При это источник уточнил, что окончательное решение по тому, где должна остановиться украинская армия должно принять руководство Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским. Президент Украины должен сам определить, что будет считаться для его государства военной победой.

Отметим, сегодня с историческим визитом в Киев прибыли лидеры четырех самых крупных европейских государств – президент Франции Макрон, канцлер Германии Шольц, премьер-министр Италии Драги, а также президент Румынии Йоханнис. Эксперты в эксклюзивном интервью рассказали нашему изданию, что может означать данный визит и в чем лидеры "ЕС" могут начать убеждать президента Зеленского, подталкивая Украину к немедленным переговорам с Россией.

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Также издание "Комментарии" сообщало – без вмешательства НАТО происходящее в Украине не закончится: генерал США сделал важное заявление по войне в Украине.





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