Курьез на выборах во Франции: Гиттлер победил Зеленского

Муниципальные выборы во Франции повлекли за собой неожиданную волну обсуждений в социальных сетях из-за необычного совпадения фамилий кандидатов. В небольшой коммуне Арси-сюр-Об на северо-востоке Франции победил 75-летний политик Шарль Гиттлер, тогда как его соперник Антуан Рено-Зеленский оказался на третьем месте.

Шарль Гиттлер и Антуан Рено-Зеленский. Фото из открытых источников

Второй тур местных выборов во Франции состоялся 22 марта в разных городах страны. По официальным данным Министерства внутренних дел Франции, Шарль Гиттлер набрал 40,59% голосов избирателей в Арси-сюр-Об и получил кресло мера. Второе место с результатом в 31,49% занял Ани Сука, у которого в фамилии ударение на второй слог.

Кандидат Антуан Рено-Зеленский, фамилия которого напоминает имя президента Украины Владимира Зеленского, получил 27,92% голосов и завершил избирательную гонку третьим. Именно это совпадение фамилий быстро привлекло внимание пользователей интернета, активно обсуждавших необычное противостояние.

Новый мэр признает, что его фамилия часто вызывает удивление или шутки. По словам Шарля Гиттлера, он привык к подобной реакции еще много лет назад и не считает это проблемой. Французский политик также отметил, что у необычного имени есть и определенное преимущество, ведь люди легко его запоминают.

В свою очередь Антуан Рено-Зеленский объяснил происхождение своей двойной фамилии. По его словам, "Рено" он получил от отца, а "Зеленская" – от матери польского происхождения.

