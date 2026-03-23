Курйоз на виборах у Франції: Гіттлер переміг Зеленського

Муніципальні вибори у Франції спричинили несподівану хвилю обговорень у соціальних мережах через незвичний збіг прізвищ кандидатів. У невеликій комуні Арсі-сюр-Об на північному сході Франції перемогу здобув 75-річний політик Шарль Гіттлер, тоді як його суперник Антуан Рено-Зеленський опинився на третьому місці.

Шарль Гіттлер та Антуан Рено-Зеленський. Фото з відкритих джерел

Другий тур місцевих виборів у Франції відбувся 22 березня у різних містах країни. За офіційними даними Міністерства внутрішніх справ Франції, Шарль Гіттлер набрав 40,59% голосів виборців у Арсі-сюр-Об і отримав крісло мера. Друге місце з результатом 31,49% взяв Ані Сука, у якого у прізвищі наголос на другий склад.

Кандидат Антуан Рено-Зеленський, прізвище якого нагадує ім’я президента України Володимира Зеленського, отримав 27,92% голосів і завершив виборчу гонку третім. Саме цей збіг прізвищ швидко привернув увагу користувачів інтернету, які активно обговорювали незвичне протистояння.

Новий мер визнає, що його прізвище часто викликає подив або жарти. За словами Шарля Гіттлера, він звик до подібної реакції ще багато років тому і не вважає це проблемою. Французький політик також зазначив, що незвичне ім’я має й певну перевагу, адже люди легко його запам’ятовують.

Своєю чергою Антуан Рено-Зеленський пояснив походження свого подвійного прізвища. За його словами, "Рено" він отримав від батька, а "Зеленська" — від матері польського походження.

