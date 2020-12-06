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Главная Новости Мир Франция Убит пулей в голову: во Франции неизвестный застрелил человека на улице
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Убит пулей в голову: во Франции неизвестный застрелил человека на улице

На данный момент подробности не сообщаются

сегодня, 18:41
Автор:

Татьяна Лозовенко

29-летний мужчина был убит сегодня выстрелом в голову на улице, недалеко от своего дома в Сен-Сен-Дени (центр Франции). Об этом пишет Le Figaro, ссылаясь на свои источники в полиции.

Убит пулей в голову: во Франции неизвестный застрелил человека на улице

Полиция подозревает организованную преступную группировку. На данный момент подробности не сообщаются.

Напомним, из-за ужесточения карантина во Франции также происходят массовые беспорядки. Недавно Эммануэль Макрон сообщил о закрытии всех горнолыжных курортов в стране, последовав примеру Германии. Кроме того, многие французы устраивают акты вандализма на фоне ухудшения отношений с исламскими странами, введения нового закона, который называют расистским, и ужесточения контроля внутри страны после недавних терактов.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Франция проведет массовую вакцинацию с апреля по июнь. С начала 2021 года вакцины будут зарезервированы в первую очередь лишь для наиболее уязвимых. Сегодня, 6 декабря, также стало известно, что Италия смягчила карантин сразу в 6 регионах на фоне стабилизации кривой инфицирования коронавирусом. 






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Источник: https://www.lefigaro.fr/flash-actu/seine-saint-denis-un-homme-tue-d-une-balle-dans-la-tete-20201206
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