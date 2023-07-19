Макрон критикует решение Путина: большая ошибка

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на решение Владимира Путина покинуть зерновое соглашение. Французский лидер считает, что это "огромная ошибка" российского диктатора. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание News in France.

Президент Франции Эмануэль Макрон. Фото с открытых источников

В итоге саммита лидеров стран Евросоюза и Латинской Америки Эммануэль Макрон раскритиковал решение Путина прекратить деятельность зернового соглашения.

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"Он решил сделать еду оружием. Я считаю, что это огромное заблуждение", — сказал Эммануэль Макрон.

Прекращение зерновой сделки свидетельствует о том, что "король нагой, не говоря уже о царе", говорит Макрон о Путине.

"Мы очень четко видим, что Россия решила морить голодом страны, которые уже испытывают трудности", — добавил французский президент.

Напомним, что 17 июля Россия отказалась продлевать зерновое соглашение, подписанное в июле 2022 года под эгидой ООН и Турции, которое затем несколько раз продолжали. Это соглашение позволило в течение года экспортировать из украинских портов почти 33 миллиона тонн зерна, преимущественно кукурузы и пшеницы, что помогло стабилизировать мировые цены на продовольствие и предотвратить риск дефицита.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кения обвиняет Россию из-за прекращения Черноморской зерновой инициативы, которая позволяла получать из Украины зерно и другие продукты, помогавшие бороться с голодом.

Также "Комментарии" писали о трех странах, которые отказались признать Россию ответственной за войну в Украине. Это произошло во время совместного саммита Европейского Союза и организации стран Латинской Америки.