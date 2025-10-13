logo

Франция
commentss НОВОСТИ Все новости

Макрон озвучил новый ультиматум: что произойдет, если РФ не прекратит войну против Украины

Если Россия будет и дальше упорствовать в своей воинственной позиции и отказываться садиться за стол переговоров, ей придется за это заплатить, отметил французский лидер

13 октября 2025, 07:34
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что войне в Украине необходимо положить конец. По его словам, если РФ продолжит отказываться от мирных переговоров, то она будет нести за это ответственность. Как передает портал "Комментарии", такое заявление французский лидер сделал на своей странице в соцсети X.

Макрон озвучил новый ультиматум: что произойдет, если РФ не прекратит войну против Украины

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

"В то время как соглашение, достигнутое в Газе, дает надежду на мир на Ближнем Востоке, в Украине также необходимо положить конец войне. Если Россия будет и дальше упорствовать в своей воинственной позиции и отказываться садиться за стол переговоров, ей придется за это заплатить", — написал Макрон.

Президент Франции добавил, что Париж осуждает российские удары по критически важным объектам инфраструктуры Украины. Он отметил, что его страна вместе с партнерами изучают возможности оказания необходимой помощи для восстановления и обеспечения базовых услуг.

"Франция как никогда ранее поддерживает Украину и мобилизует свои силы в рамках Коалиции желающих", — акцентировал Эммануэль Макрон.

Стоит отметить, что также пригрозил Путину, если тот не остановит войну против Украины президент США Дональд Трамп. Он заявил, что готов отправить Украине крылатые ракеты Tomahawk, если война с Россией не будет урегулирована. Эту угрозу он рассматривает как инструмент давления на Москву и планирует обсудить ее непосредственно с российским диктатором Владимиром Путиным. Соответствующее заявление Трамп сделал на борту президентского самолета Air Force 1, направляясь на Ближний Восток для участия в церемонии подписания мирного соглашения между Израилем и ХАМАС.

Читайте также на портале "Комментарии" — кризис во Франции: на какой шаг вынужден был пойти Макрон.




