Макрон озвучив новий ультиматум: що станеться, якщо РФ не припинить війну проти України

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що війні в Україні необхідно покласти край. За його словами, якщо РФ продовжить відмовлятися від мирних переговорів, то вона нестиме за це відповідальність. Як повідомляє портал "Коментарі", таку заяву французький лідер зробив на своїй сторінці в соцмережі X.

Еммануель Макрон. Фото: з відкритих джерел

"У той час як угода, досягнута в Газі, дає надію на мир на Близькому Сході, в Україні також необхідно покласти край війні. Якщо Росія і надалі упиратиметься у своїй войовничій позиції і відмовлятиметься сідати за стіл переговорів, їй доведеться за це заплатити", — написав Макрон.

Президент Франції додав, що Париж засуджує російські удари щодо критично важливих об'єктів інфраструктури України. Він зазначив, що його країна разом із партнерами вивчають можливості надання необхідної допомоги для відновлення та забезпечення базових послуг.

"Франція як ніколи раніше підтримує Україну та мобілізує свої сили в рамках Коаліції охочих", — наголосив Еммануель Макрон.

Також пригрозив Путіну, якщо той не зупинить війну проти України президент США Дональд Трамп . Він заявив, що готовий відправити Україні крилаті ракети Tomahawk, якщо війну з Росією не буде врегульовано. Цю загрозу він розглядає як інструмент тиску на Москву та планує обговорити її безпосередньо з російським диктатором Володимиром Путіним. Відповідну заяву Трамп зробив на борту президентського літака Air Force 1, прямуючи на Близький Схід для участі у церемонії підписання мирної угоди між Ізраїлем та ХАМАС.

Читайте також на порталі "Коментарі" — криза у Франції: на який крок змушений був піти Макрон .



