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Макрон передумал разговаривать с Путиным, но есть один нюанс

Эммануэль Макрон не видит смысла звонить Путину, но не против, чтобы диктатор ему позвонил

сегодня, 13:28
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент Франции Эммануэль Макрон долгое время считался одним из тех мировых лидеров, которые выступали за прямой диалог с Путиным, как до, так и после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Теперь же лидер Франции заявил, что не хочет звонить российскому диктатору Владимиру Путину. Но при этом Макрон не против, если диктатор сам ему позвонит. Тогда разговор состоится. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Макрон сделал в интервью "FranceInfo".

Макрон передумал разговаривать с Путиным, но есть один нюанс

Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников

"У меня нет причин звонить ему (ред. – Путину) сегодня. Идет украинское контрнаступление. Придет, надеюсь, время переговоров на условиях Украины. С другой стороны, если он (ред. – Путин) позвонит мне, чтобы что-то предложить, я приму это, потому что Франция всегда была посреднической силой", — заявил Макрон.


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Французский президент также отреагировал на Саммит нового глобального финансового пакта, проходящий в Париже. Он заявил, что отсутствие России на нем свидетельствует о ее изолированности.

По словам Эммануэля Макрона, возобновление диалога с Кремлем возможно, но только после того, как Россия выведет все свои войска с территории Украины и начнет беспрекословно выполнять нормы международного права.

Макрон также раскритиковал планы России дестабилизировать ситуацию в Африке с помощью частных военизированных формирований.

Читайте также на портале "Комментарии" — Эммануэль Макрон рассказал, как Франция поможет украинскому контрнаступлению.

Также издание "Комментарии" сообщало – передача Украине новейших самолетов: президент Франции Макрон объяснил, что он имел ввиду.




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Источник: https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/8h30-fauvelle-dely/sommet-pour-un-nouveau-pacte-financier-ce-qu-il-faut-retenir-de-l-interview-d-emmanuel-macron-invite-exceptionnel-de-franceinfo_5876447.html
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