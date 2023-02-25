Макрон собрался в Китай, просит Пекин оказать давление на Россию

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о планах посетить с официальным визитом Китай после публикации Пекином документа, предлагающего "политическое решение" войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Le Figaro".

Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников

Французский лидер заявил в субботу, что отправится в Китай, правда речь не идет о скором визите. Президент Франции планирует посетить КНР "в начале апреля", но уже сейчас он призывает Пекин "помочь оказать давление на Россию", чтобы "остановить агрессию" и "построить мир".

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Сегодня также стало известно, что на следующей неделе в Китай приедет самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Отметим, на это неделе Китайская Народная Республика (КНР) представила "мирный план" из 12 пунктов касательно того, как остановить российско-украинскую войну (упорно называя это "кризис в Украине"). Что можно сказать об этих предложениях? Каковы перспективы подобного плана? О чём говорят такие действия Китая? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Стоит отметить, что Китай все чаще подыгрывает России. Так, Китай заблокировал коммюнике саммита G20 с осуждением вторжения России в Украину.

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Также издание "Комментарии" сообщало – почему украинцы поддерживают удары по территории РФ – стоит ли ждать учащение таких "бавовн". Эксперты во время эксклюзивного интервью разобрались в ситуации.