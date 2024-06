Макрон заявил о готовности к диалогу с Путиным: в каком вопросе

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что в последние месяцы не общался с российским диктатором Владимиром Путиным, однако отметил свою готовность вступить в диалог с главой Кремля.



Эммануэль Макрон и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Эммануэль Макрон в подкасте Generation Do It Yourself рассказал об общении с Владимиром Путиным. По словам президента Франции, он мог бы возобновить разговор с российским диктатором.

"Я верю в силу диалога, и я бы продолжил диалог с Владимиром Путиным", – сказал Макрон.

Лидер Франции отметил, что долгое время не имел общения главой Кремля, однако готов с ним разговаривать по нескольким темам.

"Я не исключаю, что мы сделаем это по той или иной теме, в частности по теме атомных электростанций или других", — сказал президент Франции.

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину Эммануэль Макрон провел несколько телефонных звонков с Путиным. Однако после сообщений о военных преступлениях армии РФ в Буче заявил, что не разговаривал с российским диктатором, но подчеркнул, что готов принять от него звонок.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спикер МИД РФ Мария Захарова пригрозила Франции после слов Макрона о войне в Украине. Таким образом, в российском министерстве отреагировали на стратегию неопределенности в отношении России и указали на готовность российской армии уничтожать французские силы в Украине.

Также "Комментарии" писал о реакции главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова на заявления Макрона по поводу французских инструкторов, которых могут отправить в Украину.