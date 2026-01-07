logo

Франция Макрон сделал заявление о контакте с Путиным: что известно
НОВОСТИ

Макрон сделал заявление о контакте с Путиным: что известно

Эмманюэль Макрон заявил о возможном контакте с Владимиром Путиным в ближайшие недели.

7 января 2026, 10:15
Автор:
Slava Kot

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о возможности установления контакта с российским диктатором Владимиром Путиным в ближайшие недели. Об этом французский лидер сказал в интервью телеканалу France 2, подчеркнув, что сейчас работает над организацией соответствующего разговора.

Макрон сделал заявление о контакте с Путиным: что известно

Макрон рассказал о возможности контакта с Путиным

Эмманюэль Макрон ответил на вопросы журналистов о потенциальном диалоге с Путиным.

"Я сейчас организую установление контакта в ближайшие недели", — сказал Макрон.

По его словам, в краткосрочной перспективе Франция и ее союзники должны и дальше поддерживать Украину в обороне от российской агрессии.

"Именно этим мы и занимаемся… Мы не хотим, чтобы этот мир был капитуляцией Украины", – сказал Макрон.

Это не первое заявление французского президента о необходимости дипломатических каналов с Москвой. Еще 19 декабря Макрон говорил о необходимости найти способы для европейцев "опять вступить в диалог с Россией". По его словам, такой разговор должен проходить прозрачно, в координации с партнерами и при участии Украины.

В Москве на слова Макрона отреагировали сдержанно. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин готов к разговору с французским лидером "при наличии взаимной политической воли".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский встретился с Макроном в Париже и анонсировал "важные политические шаги". По словам президента, речь шла о возможности Украины противодействовать российскому террору, о защите и поддержке, которая сможет укрепить украинские позиции в дипломатии.

Также "Комментарии" писали, что произошли два события в мире, которые могут затянуть удавку на шее Путина.



